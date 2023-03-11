Вологжане готовятся к празднованию 110-летия поэта Александра Яшина

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Более семи десятков мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения писателя Александра Яшина, пройдут на Вологодчине. Он появился на свет в деревне Блудново Никольского уезда Вологодской губернии 14 (27) марта 1913 года.

Он будет писать стихи, станет участником Великой Отечественной войны, будет писать прозу, станет лауреатом Сталинской премии, будет одним из основателей вологодской писательской организации. Он жил Москве, но часто бывал на родине, где много работал. Он завещал похоронить себя на высоком берегу реки Юг, возле срубленного дома в сосновом лесу, в котором он немало написал. Его последняя воля была выполнена.

Программа празднования юбилея знаменитого земляка включает в себя книжные выставки, музыкально-литературные композиции, викторины, заседания клубов, конкурсы чтецов, фотоконкурсы.

Мероприятия ориентированы на самую разную аудиторию. Большинство их пройдут весной и летом 2023 года.

Вологодская областная научная библиотека к юбилею Александра Яшина готовит к изданию книгу для семейного чтения «Зыбка», куда войдут избранные поэтические и прозаические произведения Александра Яковлевича. Вступительную статью к сборнику написала дочь поэта Наталья Александровна Яшина.

Самой насыщенной на события станет «Яшинская неделя» перед юбилейной датой – с 20 по 27 марта. Вологодский драматический театр в эти дни представит литературно-музыкальную постановку «Добру откроется сердце…» (12+).

Интересный проект воплотят артисты Вологодского ТЮЗа. Они прочитают стихи Яшина, а получившиеся видеоролики разместят на официальном сайте театра и в группе театра в социальной сети ВКонтакте.

Музей «Литература. Искусство. Век XX» представит зрителям литературно-музыкальную композицию «Дорогой Александр Яковлевич» (12+), посвященную взаимоотношениям Александра Яшина и Николая Рубцова. А Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет» затронет тему любовной лирики в музыкально-поэтическом моноспектакле «Не отрекаются, любя...» (12+).

В день рождения Александра Яшина, 27 марта, в Вологде у памятного знака поэту пройдет торжественный праздник и литературная акция «На улице Яшина» (12+).

Комплекс юбилейных мероприятий запланирован и в Никольске, на малой родине поэта.