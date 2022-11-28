Вологжане продолжают приносить гуманитарную помощь солдатам

В Вологде жители каждый день приносят помощь для фронта и гуманитарную помощь. Помогают как и предприятия, так и простые вологжане. Приносят товары первой необходимости, одежду, обмундирование, лекарства. Вещи направляют мобилизованным на распределительный пункт или на передовую.

На Козленской, 6 открыт пункт сбора в городском отделении "Единой России". За 9 месяцев работы принято 43 тонны предметов первой необходимости.

«Вологжане приносят самое важное – теплые вещи и медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания. Все, что может пригодиться нашим ребятам в зоне выполнения задач. Многие к вещам добавляют письма и открытки с теплыми и добрыми словами», — отметил Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Партийный пункт сбора открыт на ул. Козлёнской, 6, в кабинете 109 и работает в будни с 8:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 708-102 (доб. 203) и 8 900 507-87-48.

В молодёжный центр «ГОРКОМ35» на Козленской, 2 принести посылки можно в будни с 09:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 15:00.