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Общество11 марта 2023 20:00

Вологодский депутат заманивает диких животных к себе на дачу

Павел Горчаков стал благодетелем зверей
Евдокия САХАРОВА
Лиса приходит в гости к депутату. Кадр видео Павла Горчакова.

Лиса приходит в гости к депутату. Кадр видео Павла Горчакова.

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Павел Горчаков рассказал, что на даче устроил площадку для кормления птиц. Захаживают к нему кроме снегирей, синиц, воробьев, зябликов, соек, дятлов еще и белки, и зайцы.

Фото от Павла Горчакова

Фото от Павла Горчакова

«Под окнами у меня сделан «шведский стол» для птиц – тут и зёрна, и хлеб, и семечки, и сало, и другие лакомства. Всё, что придется по вкусу пернатым друзьям! И, как видите на фото, интерес у них не пропадает!» — сообщил он в соцсетях.

На Вологодчине своя диснеевская принцесса. Фото от Павла Горчакова.

На Вологодчине своя диснеевская принцесса. Фото от Павла Горчакова.

«Ещё одна моя подружка, лиса, тоже частенько забегает полакомиться чем-нибудь. Даже стесняться уже перестала! Ну, а на днях заходила из леса проходом и куница», — добавил Павел Горчаков.

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