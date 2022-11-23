Школы и детские сады Вологды собирают гуманитарную помощь для наших бойцов

Фото: Вологодская городская Дума.

Фото: Вологодская городская Дума.

Школы и детские сады Вологды подключаются к сбору гуманитарной помощи. Большие партии гуманитарной помощи в городскую Думу доставили накануне сотрудники средней общеобразовательной школы №25 имени И.А.Баталова во главе с директором, депутатом Думы Евгением Баландиным и сотрудники детского сада комбинированного вида № 80 «Гномик».

Фото: Вологодская городская Дума.

Фото: Вологодская городская Дума.

Сотрудники, воспитанники и родители детского сада и учителями, учащимися и родителями школы собрали продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты. А школьники пишут трогательные письма бойцам. Малыши - рисуют, красочно оформляют коробки. Как поясняет пресс-служба городской Думы, гуманитарную помощь можно приносить в рабочие дни на улицу Козленскую, 6, кабинет 109. Уточнить информацию можно по телефонам в Вологде: 708-102 доб. 203 или с.т. 8-900-507-87-48.