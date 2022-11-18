Губернатор Олег Кувшинников побывал в вологодском подразделении в зоне СВО

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

Вологодский губернатор побывал в зоне СВО. О поездке Олег Кувшинников рассказал в соцсетях: «Посетил земляков в зоне СВО. Здесь те, кто встал в строй по зову сердца. Настоящие патриоты своей страны. Они ясно понимают всю важность спецоперации и задачи, которые перед ними стоят..." По его словам, настрой у ребят боевой.

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

В помощь воинам он передал квадрокоптеры, дизельные генераторы, рации, бинокли, ноутбуки, шанцевый инструмент, приборы ночного видения и многое другое. Груз был сформирован по запросу командования подразделения. в котором служат вологжане.

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

«Помогаем не словом, а делом. Пообщались с ребятами и командирами, посмотрели, как они живут, их быт, обмундирование, снаряжение и технику, передали приветы от родных. Бойцы рассказали, что еды, боеприпасов хватает, обмундирование удобное..."

Вероятно, матпомощь будет не последняя - кое -что пришлось еще взять на карандаш. "Узнал, что еще необходимо землякам для службы. Обязательно учтем все пожелания", — заверил губернатор.