В Вологодской области простились с Героем России Игорем Смирновым

Администрация Харовского округа, ВКонтакте.

Харовск простился со своим Героем - Смирновым Игорем Сергеевичем. "Вечная память тебе, наш Герой! Память о тебе и твоем подвиге будет вечно жить в наших сердцах!" - пишет паблик Харовского округа ВКонтакте.

"Прощайте, мужики!": вологжанин ценой своей жизни защитил сослуживцев под Изюмом

Сержант-доброволец Игорь Смирнов с позывным "Буба" погиб в сентябре. Он проявил героизм в зоне проведения специальной операции. Он ценой своей жизни защитил сослуживцев.

Администрация Харовского округа, ВКонтакте.

Как сообщал сайт КП.ру, 7 сентября шли напряженные бои районе Дмитровки и Вернополья. Несмотря на атаки противника, удавалось удерживать позиции. Но сила наемников нарастала.

"Утром 8 сентября на нас вышли 6 танков, больше 10 БТР и другой техники и пехоты человек 200. Им противостояли наших человек 35. Плюс наша артиллерия - работала очень хорошо. На самом ударном направлении был Буба с четырьмя бойцами. Сержант-доброволец из Вологды. Они дали отпор наемникам, но на них вышел танк и начал долбить.

Погибло 4 человек. Бубе перебило ноги. И он руководил боем до конца. Он одному молодому приказал отойти к «Зиме». Я сам слышал лично его слова в эфире: «Прощайте мужики, спасибо, что служил вами», - так вспоминал гибель вологжанина офицер, который вырвался из окружения.

Буба приказал своим бойцам отступить, а сам взорвал себя, не дав шанса противникам прорваться.

Прощание с героем прошло в Харовске. Накануне звезда Героя была вручена маме Игоря Смирнова.