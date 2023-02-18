Харовчанин Игорь Смирнов посмертно удостоился звания Героя РФ

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о первой в регионе звезде Героя. Награду в субботу, 18 февраля, передали матери погибшего Нине Альбертовне.

"Этот подвиг останется в памяти навсегда. Посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации Игорю Сергеевичу Смирнову из Харовского округа.

Фото со страницы губернатора

Сержант-доброволец Игорь Смирнов, тот самый знаменитый земляк с позывным «Буба», во время танкового прорыва под Изюмом руководил боем до конца. Игорь мужественно защищал своих ребят. Его отвага и жертва остановили прорыв противника. Ценой своей жизни наш земляк прикрыл отход товарищей.

«Прощайте мужики, спасибо, что служил с вами!», — последнее, что сказал в рацию Игорь Смирнов.

Вечная слава герою!", - рассказал в соцсети губернатор.