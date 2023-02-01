Стали известны причины гибели трех человек на трассе Вологда - Тихвин

Фото: УМВД Вологодской области.

В Вологодской области произошло ДТП: 31 января около 22:30 легковушка столкнулась большегрузом. Погибли люди.

Фото: УМВД Вологодской области.

Пресс-служба УМВД области уточняет информацию. ЧП случилось на трассе Вологда-Тихвин в Шекснинском районе. Причиной трагедии стало то, что водитель 2001 года рождения на Ладе Веста при завершении обгона не справился с управлением и ехал по встречке. Там навстречу мчался грузовик МАН с полуприцепом.

При лобовом столкновении легковушка превратилась в груду металла. На месте погиб водитель и его пассажирка. Девушку и молодого человека 2001 года рождения доставили в больницу. Там от полученных травм молодой человек скончался. У девушки - ушибы и сотрясение головного мозга. По предварительной информации, все они - жители Череповца.

Фура получила повреждения, но 35-летний водитель, житель соседнего региона, жив.