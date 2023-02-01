В зоне СВО погиб разведчик из Великого Устюга Михаил Бороздин

Фото: ВКонтакте, " Устюжаночка".
В Великий Устюг пришла трагическая весть с зоны СВО. Погиб Михаил Бороздин - разведчик в роте вологжанина Андрея Голубева.
Военнослужащие из состава 347-го полка попалИ под артобстрел. Погиб командир, сын известного на Вологодчине экс-депутата ЗСО, основателя ОМОНа Сергея Голубева.
Михаил Бороздин - не новичок. Именно таких специалистов отбирал себе в роту Андрей Голубев.
Ранее Михаил служил в армии. Затем был на Донбассе, в 2014 году отправился туда добровольцем. Принимал участие в битве в районе Дебальцева - знаменитом "дебальцевском котле", был ранен. Вернулся в родной город, работал на пилораме. Воевать больше не собирался - у него семья и дети.
В 2023 году был мобилизован, в костромской учебке, как опытный боец, был отобран в разведроту.
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