В зоне СВО погиб разведчик из Великого Устюга Михаил Бороздин

Фото: ВКонтакте, " Устюжаночка".

В Великий Устюг пришла трагическая весть с зоны СВО. Погиб Михаил Бороздин - разведчик в роте вологжанина Андрея Голубева.

Военнослужащие из состава 347-го полка попалИ под артобстрел. Погиб командир, сын известного на Вологодчине экс-депутата ЗСО, основателя ОМОНа Сергея Голубева.

Михаил Бороздин - не новичок. Именно таких специалистов отбирал себе в роту Андрей Голубев.

Ранее Михаил служил в армии. Затем был на Донбассе, в 2014 году отправился туда добровольцем. Принимал участие в битве в районе Дебальцева - знаменитом "дебальцевском котле", был ранен. Вернулся в родной город, работал на пилораме. Воевать больше не собирался - у него семья и дети.

В 2023 году был мобилизован, в костромской учебке, как опытный боец, был отобран в разведроту.

Как сообщал Сайт КП-Вологда, на Донбассе погиб наставник кадетского класса Виктор Котов.

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