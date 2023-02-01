Глава региона выразил соболезнования семьям шести погибших вологодских разведчиков

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На Вологодчину пришло официальное сообщение о гибели вологжан в зоне СВО: при взрыве бронированного тягача погибли разведчики. Подразделением командовал Андрей Голубев - сын известного экс-депутата ЗСО, основателя вологодского ОМОНа Сергея Голубева. Глава региона Олег Кувшинников пишет: "Трагическая новость, в которую не хочется верить… В выходные в социальных сетях появилась информация о шестерых наших земляках, погибших при исполнении боевых задач специальной военной операции. И вот сегодня нам пришло официальное и прожигающее сердце подтверждение от Министерства обороны. Все шестеро наших мобилизованных парней пали смертью храбрых на передовой. Группой разведчиков командовал Андрей Голубев с позывным «Нерв». Он двадцать лет отслужил в спецназе ФСБ и уже после выхода на пенсию отправился в зону СВО по мобилизации с таким простым и понятным мужским девизом «Кто, если не мы». Командовал разведкой, передавал парням свой опыт".

Известно, что Андрей Голубев тщательно подбирал себе товарищей по оружию - это опытные, надежные ребята, с отличными боевыми навыками.

Губернатор сообщает, что управляемый снаряд попал в боевую машину с вологжанами. Погибло шесть человек. Еще один военнослужащий из Череповца получил ранения и сейчас находится на лечении.

Стало известно, что погибших уже доставили на Вологодчину. Герои будут похоронены на родной земле со всеми воинскими почестями.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших: "От лица всех жителей области выражаю слова глубокого соболезнования родственникам погибших. Наш священный долг сделать все возможное для победы. Победы, которую днем и ночью приближают такие отважные и смелые парни. Настоящие мужчины и патриоты своей страны".

Как ранее сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, вологжанин Андрей Голубев ушел в центр подготовки в Кострому в числе мобилизованных, обратившись в городской военкомат. Андрей свою жизнь посвятил службе в спецназе ФСБ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Этот боевой опыт пригодился и в учебном центре Костромы. Именно благодаря Андрею, его знаниям и была организована разведрота еще в учебке, затем в составе 347-го полка она выполняла на передовой серьёзные задачи каждый день. Его назначили командиром, в подразделение вошли наши земляки. Любимая фраза Андрея была: «Это лучшая в мире работа»… "Больно сообщать о таких новостях, тем более, когда это младший сын твоего коллеги. Отец Андрея – мой старший референт Сергей Александрович Голубев, легендарный командир вологодского ОМОНа, посвятил всю свою жизнь защите интересов Родины, а сейчас занимается с детьми в центре патриотического воспитания «Юнармии»", - сообщил Сергей Воропанов. У Андрея остались двое детей.