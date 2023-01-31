В Вологде пройдут мероприятия памяти Александра Железного

Фото: Александр Железный, ВКонтакте
В Вологде пройдут мероприятия, посвященные памяти Александра Железного, президента Вологодского Рок Клуба 90-х годов.
Его друзья под руководством мамы Александра, Тамары Григорьевны Зверевой, завершили проект, который Железный так и не успел осуществить, посвященный легенде русского рока Виктору Цою. Выставка в Доме дяди Гиляя так и называется - "Незавершенный проект "Цой жив". На ней будут представлены артефакты и арт-объекты из частных коллекций поклонников русского рока.
В литературной резиденции состоится и творческий вечер памяти Александра Железного, в нем примут участие музыканты из Вологды и Санкт-Петербурга, простые вологжане и настоящие звезды.
Мероприятия пройдут в Доме дяди Гиляя.
Мероприятия пройдут 4 и 5 февраля, в Вологде, в Доме дяди Гиляя, что на улице Чернышевского, 15.
В Вологде умер руководитель местного рок-клуба Александр Железный