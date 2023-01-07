В Вологде умер руководитель местного рок-клуба Александр Железный

Во дворике Дома дяди Гиляя, при подготовке выставки. ВКонтакте.

В социальных сетях появилось сообщение, что в Вологде скончался руководитель Вологодского рок-клуба Александр Железный.

В городе и за пределами его он известен как знаток рок-музыки, организатор многочисленных мероприятий. В последнее время дружил с Домом дяди Гиляя - с единомышленниками организовал концерты и интереснейшие выставки, необычные перфомансы, внося "рокерский дух в интеллигентские посиделки". Последний его проект в Доме дяди Гиляя, посвященный Цою, так и остался незавершенным. Выставка, фотографии, арт-объекты и большой концерт - все это, вероятно, пройдет уже в память об Александре.

Александру Железному минувшей осенью исполнилось 45 лет. У него не выдержало сердце. Как пишут товарищи из Союза российских писателей, сердце у Железного "оказалось вовсе не железным. А кто бы сомневался?". Друзья говорят о нем как об ироничном и очень добром человеке.

Александр на открытии выставки картин в Доме дяди Гиляя.

Александр был неподражаем. ВКонтакте.