В зоне СВО погиб воспитатель кадетского класса школы №15 Вологды

Виктор Котов был мобилизован в октябре. ВКонтакте, МОУ СОШ№15, г.Вологда.

В Вологду пришла трагическая весть: в ходе СВО погиб воспитатель кадетского класса 15-й школы Вологды Виктор Котов. Об этом сообщила администрация школы. Как отмечают коллеги, будущих защитников Виктор Николаевич воспитывал на собственном примере.

«Трагическая новость пришла в 15-ю школу города Вологды: в ходе спецоперации на Украине погиб воспитатель кадетского класса Виктор Николаевич Котов. Когда в начале октября Виктор Николаевич получил повестку, он отправился на борьбу с неонацистами, защищать народ Донбасса, безопасность нашей Родины. Считал это своим долгом. Иначе поступить он не мог. Будущих защитников Отечества Виктор Николаевич воспитывал на личном примере. Виктор Николаевич служил в разведроте 347 полка, каждый день выполнял боевые задачи, рисковал своей жизнью, проявлял мужество и отвагу. Ради нас! Чтобы мы жили спокойно и были уверены в своем завтрашнем дне! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Виктора Николаевича. Он погиб, защищая интересы нашей Родины. Память о Викторе Николаевиче Котове навсегда останется в сердцах близких людей, его коллег, выпускников, учащихся и их родителей. Пока жива ПАМЯТЬ, живы СОЛДАТЫ ОТЧИЗНЫ!», - написала в группе школы № 15 директор учебного заведения Ольга Васильевна Кузякина.

Сослуживцы Виктора Котова. Зона СВО. Ольга Кузякина, ВКонтакте.

Виктор Котов — уроженец деревни Усть-Печеньга Тотемского района. Был мобилизован из Вологды в начале октября. В зоне СВО он служил в разведроте 347-го полка, командиром которой был вологжанин Андрей Голубев. Машина с разведчиками попала под артобстрел. Несколько человек, включая командира, погибли.

Вологжане, знавшие Виктора Николаевича, размещают ВКонтакте слова горя и сочувствия:

"Человек с большой буквы. Добрый, простой, справедливый. Он как никто другой знал наших парней, он был их другом, наставником и защитником! Вечная память Виктору Николаевичу! Навсегда в наших сердцах!"

"Вечная светлая память Виктору Николаевичу! Спасибо за ваш вклад в наших детей!Помним и скорбим! Невосполнимая утрата! Сколько бы героев вы могли еще воспитать ! Родина потеряла настоящего героя и воина!"

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.