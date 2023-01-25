Проездом на Вологодчине: путевые заметки о путёвых местах

Островок цивилизации среди тайги: АЗС на 491 км трассы М-8. Фото: Евдокия САХАРОВА

В дальних поездках особенно хочется комфорта. И как важно найти островок цивилизации последи бескрайних российских просторов!

На днях мы возвращались с родины Деда Мороза, из Великого Устюга. Старинный город на берегу широкой реки, деревянный дом-терем зимнего волшебника в шикарном сосновом бору, скульптуры-чудеса изо льда в музее-холодильнике, настоящие олени, рыси, лоси медведи в зоосаду Дедушки, катание на санях. Очередей много – и за чаем, и чтобы сфотографироваться с волшебником. Зато и местного колорита хоть отбавляй: украшения с травленым рисунком – чернь по серебру, северные пирожки – шанежки, изящные берестяные туесочки и огромные корзины из светлой щепы, китайские шапочки со скандинавским рисунком, носки и рукавички со снегирями, рябиной, котиками из пуха кавказских коз. Рай для туристического шопинга!

Впереди маячил областной центр – Вологда. До нее нужно было где-то поесть, заправиться, стряхнуть с себя усталость от долгой дороги. Тем более до Ярославской области, нам еще, как писал местный поэт Николай Рубцов, плыть и плыть.

И как тут не вспомнить заправку сети «Газпромнефть», которую заприметили при движении еще в сторону Великого Устюга. Мимо нее мы промчались уже с полным баком.

АЗС находится в приметном месте – возле развилки на город Сокол, знакомый нам по вкусной сгущенке и вызывающий у москвичей ассоциацию со станцией метро.

Наш водитель их знает хорошо – даже приложение в телефоне есть. Так что еще в пути мы решили глянуть, какие акции, какие плюшки на АЗС есть.

И приложение нам пообещало акцию: заправляешь 30 литров получаешь скидку 1 рубль с каждого литра. Добавляешь кофе – уже 2 рубля. А если используешь СБП – целых 3 рубля. Берем! Тем более по хорошему кофе соскучились. Руки сами тянутся к покупке – потому что оплатить и топливо, и кофе можно еще в дороге, прямо в мобильном приложении, что встречаем мы на АЗС впервые.

Разнообразие бодрящих напитков просто царское, выбор пал на капучино. Для любителей – есть сиропы, но мы от них отказались. Долго играемся в выборе крепости кофе и высоте шапочки пены – есть и такая опция в симпатичном сервисе: каждый может почувствовать себя бариста. В итоге выбор сделан, заказ оплачен – через популярный Сервис быстрых платежей. Слава цивилизации!

И вот, судя по навигатору, уже близка наша цель, 491 километр трассы М8 «Москва – Архангельск». Подъезжаем – направо уходит дорога на Сокол, а следующая, как говорят в этих местах, «отворотка» – это заезд на АЗС. За синим зданием заправки припаркованы большегрузы. Это верный признак того, что здесь можно и отдохнуть, и подкрепиться. Кроме того, как рассказал наш водитель, дальнобойщики – самые требовательные клиенты по части топлива. Во-первых, они заправляются на внушительные суммы. Во-вторых, они не могут позволить фуре заглохнуть среди заснеженных просторов. А уж если такое случится – сарафанное радио разнесет «славу» про заправку на половину страны.

Мы здорово задержались в Устюге на праздниках, так что и на дороге, и на заправке – свободно. Припозднившаяся, как и мы, семья с московскими номерами уезжает, усаживая чадо в джип, отрывая от цокающей на ближайшем дереве белки.

Одна кнопка в мобильном приложении – и наш автомобиль заправлен. Дело за кофе. Однако, заходя в комплекс АЗС, понимаем, что им дело не ограничится. Но сначала вдумчиво, как отвыкшие от благ цивилизации, знакомимся с торговым залом.

Продукты в дорогу, игрушки, подарки, напитки - есть из чего выбрать. Фото: Евдокия САХАРОВА

Масла, омывайка, тросы, множество необходимых в дороге мелочей, – это автотовары. Целый блок продуктов в дорогу, игрушки, подарки. Кстати, есть целые линейки товаров под собственным брендом – и напитки, и автотовары, и перекусы. Покупаем именно их Фото: Евдокия САХАРОВА

Продавец поясняет про новые газированные напитки – Cola, Orange, Lime. Это отечественный продукт – практики импортозамещения, которые признаны лучшими в России в ряде почетных премий 2022 года. Берете? Берем!

Если есть выбор, нужно брать фирменное. Фото: Евдокия САХАРОВА

А вот и кофе. Нажатие одной кнопки – и наш заказ, капучино с нужной пенкой, уже в плотном бумажном стакане. Можно с крышечкой. Можно с трубочкой. Можно с сахаром. Все можно.

"Горячий привет всем, кто в пути!" Фото: Евдокия САХАРОВА

И конечно, горячий обед. И, пока мы еще голодны, нас не остановить. Берем с собой бургеры, опять же, предпочитаем из всего многообразия фирменный, следуя выработанному в путешествиях правилу: в незнакомом месте – бери именно его.

После обеда докупаем подарки – они тут с приятной скидочкой. Когда укладываем покупки – на глаза попадает диплом. Оказывается, заправка, на которую мы заехали, признана лучшим объектом придорожного сервиса Вологодской области. И снова трасса М-8 «Москва – Архангельск». Отличная дорога, после хорошей заправки даже серая оттепельная погода и брызги от встречных не портят впечатления. Жизнь кажется прекрасной. А дорога домой – уже не такой долгой.