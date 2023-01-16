В Вологодском районе готовят три источника для купания Крещенскую ночь

Вся вода в эту ночь становится чудодейственной. Фото: Администрация Вологодского района.

Фото: Сергей Жестянников ВКонтакте.

В Вологодский район на Крещение ежегодно отправляются тысячи горожан. Как сообщает администрация района, места для купаний в Крещенскую ночь уже готовят.

Три источника благоустроят для верующих к празднику Крещения Господня:

• Соколовский родник в деревне Голубково (Спасское территориальное управление); • источник в деревне Лягалово (Федотовское территориальное управление);

• источник в деревне Владычнево (Новленское территориальное управление).

«Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Для этого организуем дежурство специалистов экстренных служб: полицейских, работников скорой медицинской помощи и МЧС. Подготовим горячий чай и тепловые пушки. Обеспечим порядок, расчистку дорог и парковку для автомобилей», – заверил глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

Фото: Сергей Жестянников ВКонтакте.

Напомним, что в прошлом году Святой источник Николая Чудотворца в Голубкове только в ночь с 18 на 19 января посетили более трех тысяч православных