Вологодская броня не защитила знаменитого артиста Сергея Пускепалиса

Стоп-кадр, ВКонтакте.

Вологжане знают Сергея Пускепалиса больше как артиста, сыгравшего в десятках фильмов и сериалах. Только в 2022 году вышло 6 картин с его участием. А еще он возглавлял с 2019 года, как худрук, Ярославский областной драматический театр имени Федора Волкова, первый русский театр. Но кино и театр - не единственное дело его жизни. Актер и режиссер был членом центрального совета "прилепинской" партии, выступал за поддержку Донбасса. И погиб - активно участвуя в спецоперации.

Он погиб 20 сентября на ярославской дороге в Ростовском районе в аварии с грузовиком. Следователи расследуют все обстоятельства гибели. Как оказалось, в смерти есть и вологодский след: на разбитом автомобиле, в котором ехал артист, видны вологодские номера.

Нашлась в сети эта машина до аварии - это старенькая инкассаторская автомашина. Как оказалось, этот автомобиль действительно вологодский. Он отработал свое в банковской сфере, его списали, а купил его Сергей. Его он планировал перекрасить - закамуфлировать, и передать в места боев СВО.

Появилась видео, где он благодарит всех за помощь, показывает автомобиль, называя его броневиком. "Все работает, все четко", - показывает бронированные дверцы, металлические листы на полу, запасные колеса. Обещает, что 21 сентября техника будет передана бойцам. Как стало известно, автомобиль загрузили гуманитаркой - термобельем для бойцов. И затем на трассе М-8, в Ростовском районе, произошла трагедия...

Почему эта тяжелая бронированная машина не спасла Сергея от гибели разбирается следствие.