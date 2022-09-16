Вологодским родителям: как помочь ребенку ходить в школу без стресса

Фото: пресс-служба МТС.

С началом нового учебного года приходится возвращаться к строгому режиму. Как помочь ребёнку адаптироваться к школе после долгих летних каникул, рассказываем совместно с экспертами МТС.

Учимся вместе

Если ваш ребёнок ладит с кем-то из одноклассников, предложите им делать уроки вместе – это не только интересно, но и полезно. Ребята научатся заниматься учёбой не только под присмотром учителя, а также смогут объяснить друг другу что-то, что один из них мог не успеть понять в классе. А вот ситуацию, когда родитель помогает делать уроки ребёнку, специалисты не приветствуют: по мнению психологов, так школьник не научится считать домашнее задание своей зоной ответственности и не получит нужный навык самостоятельной работы, которую должны оценить не мама и папа, а учитель.

Не забываем хвалить

Как часто мы слышим от уже взрослых людей о том, что в детстве их не слишком хвалили за пятёрки и четвёрки, зато как следует отчитывали за тройки и двойки... Даём ребёнку грамотную обратную связь по методу сэндвича: начните с хорошего, а затем укажите, что он может улучшить в своей работе над заданием. Даже если замечаний много, нужно обратить внимание на то, что школьник проявил старание или выполнил работу в срок. В завершение также нужно поговорить о хорошем, чтобы закончить разговор на оптимистичной ноте. Тогда ваш маленький гений научится не бояться ошибок и обретёт уверенность в себе, которая пригодится ему и в школе, и в будущем.

Гаджеты с пользой

Конечно, современные дети не мыслят отдыха и общения без гаджета в руках, помогают смартфоны и в учёбе. Однако не весь контент одинаково полезен и стоит позаботиться о том, чтобы оградить ребёнка от нежелательной информации. Советуем подключить НЕТАРИФ Junior – специальный детский тариф от МТС. Здесь можно ограничить развлекательный контент, настроив детский режим в приложениях МТС Music, МТС Библиотека и KION в зависимости от возраста ребёнка. Ещё одна напасть, от которой страдают и дети, и взрослые – телефонное мошенничество. НЕТАРИФ Junior поможет защитить школьника от навязчивых и потенциально опасных звонков.

Главное – начать

И детям, и взрослым бывает сложно сесть за работу, если им кажется, что она займёт много времени. Предложите ребёнку поработать пять-десять минут и сделать небольшой перерыв, когда он устанет. Так школьнику будет легче сесть за стол и приступить к домашнему заданию, а затем и выполнить его полностью, когда он втянется в работу.

Грамотно отдыхаем

Помните, что всё время учиться тяжело даже самому прилежному ребёнку. Не забывайте следить за тем, чтобы у него было время на отдых, спорт, общение с друзьями и прогулки на свежем воздухе. Старайтесь организовать досуг ребёнка на выходных, чтобы он смог переключиться и набраться сил перед новой неделей.