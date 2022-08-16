В Вологде открывается крупная выставка «Вологодчина глазами художника»

АНО Арт Галерея-студия «Наш XXI век»

В Вологде 17 августа в 18:00 состоится открытие областной художественной выставки-конкурса «Вологодчина глазами художника». Она организована и проводится Арт Галереей-студией «Наш XXI век».

Принять участие в ней мог любой желающий. Свои произведения на обозрение широкой публики и суд жюри представили как профессиональные художники, так и любители всех возрастов, в том числе одаренные дети. Для экспозиции работы прошли строгий отбор - организаторы выбрали 350 лучших. Участники привезли картины со всей Вологодчины: отметились Вологда, Череповец и, конечно, жители районов региона.

Свои работы для экспозиции предложил Заслуженный художник России Николай Иванович Мишуста, председатель вологодского отделения художников России; Заслуженный художник Александр Иванович Савин; такие известные художники как Тамара Тойвовна Нуйя, Виктор Константинович Седов, Татьяна Петровна Горелышева и другие.

На церемонии открытия выставки, после приветственного слова директора галереи Сергея Семеновича Орлина, состоится концерт - выступит автор и исполнитель авторской песни Алексей Чистяков.

С.С. Орлин отметил: «Уверен, талантам надо помогать. Мы предоставляем всем шанс заявить о себе, показать свои работы и специалистам, и любителям искусства. Это стимул для дальнейшей работы художников, которые часто рисуют для себя, не имея возможности показать работы широкому зрителю».

Оценивать оригинальность, мастерство, идею и эмоциональную составляющую картин будет компетентная комиссия, в состав которой войдет организатор конкурса, представитель Союза художников, искусствовед и педагог по изобразительному мастерству.

В конкурсе выберут лучшие работы по трем номинациям: дети, художники-любители и художники-профессионалы. Победители получат дипломы и публикацию в соцсетях, всех участников отметят сертификатами.

Выставка продлится до 30 сентября 2022 года.

Справка

Галерея начала работу в 2021 году. В распоряжение художников — почти 700 кв.метров творческого пространства. Здесь проходят выставки, в которых участвуют десятки творцов самых разных направлений и возрастов. Главные задачи проекта — поддержать творческую инициативу вологжан, занимающихся искусством, создать талантам условия для самореализации, расширить культурное пространство нашей страны.

Через два года начнет функционировать резиденция художников России — база отдыха и творчества, в 20 км от областного центра. Планируется сайт для популяризации художников и галереи, магазин и аукционный дом.

Адрес: Вологда, Воркутинская, 7.

Время работы: ср-пт 11:00 — 19:00, сб 11:00 — 18:00, вс 11:00 — 17:00, пн, вт выходной.