В микрорайоне Прилуки догазифицировали первые дома

В Вологде с жителями Прилук уже заключено около сотни договоров на догазификацию, желающие активно продолжают присылать заявки. Сотрудники АО «Газпром газораспределение Вологда» 12 июля провели газ к одному из домов на улице Никольской в рамках Программы газификации города Вологды.

Председатель ТОС «Прилуки» Елена Смирнова: «Чтобы подвести газ в частный сектор мы обратились к Главе Вологды Юрию Владимировичу Сапожникову около 5 лет назад. Потом, когда уже начали строить газопровод, мы договорились, что заявки будем подавать организованно, и нам в этом помог депутат городской Думы Максим Выдров. Жители тоже спрашивают, какие документы нужны, куда заявку относить – я всех консультирую».

В 2021 году на строительство газовых сетей по поручению губернатора выделено почти 34 млн рублей. Протяженность получилась около 3,8 км, включая сети высокого и низкого давления, постройка газорегуляторного пункта. На улиах Колхозная, Монастырская, Железнодорожная, Никольская, а также Никольский переулок уже есть газ. Появилась возможность газифицировать более 250 домовладений.

Глава Вологды Юрий Сапожников прокомментировал ситуацию: «С вопросом подведения природного газа в частный сектор жители Прилук обращались ко мне на личных приемах, в обращениях и в соцсетях. Эту задачу мы решали последовательно и не один год. Город профинансировал проектные работы. Мы контролировали работу над проектом и монтаж сетей на всех этапах. Сейчас в рамках проекта «Единой России» «Социальная газификация» мы с коллегами отрабатываем обращения граждан по часто возникающим вопросам в рамках программы догазификации, систематизируем их и вносим предложения по применению льгот и дополнительных возможностей для будущих потребителей природного газа».

Главная идея программы догазификации – провести газ к домам в тех населенных пунктах, где уже проложены сети.

Замгендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Вологда» Оксана Толоконцева: «Подводки до границ земельных участков частных домов специалисты «Газпром газораспределение Вологда» делают бесплатно, гражданин оплачивает только работы и оборудование внутри домовладения. Газ позволит жителям производить свои хозяйственно-бытовые нужды с меньшими затратами, чем традиционные виды топлива, в том числе электричество».

На Вологодчине подано 8 000 заявок на догазификацию, заключено почти 7 000 договоров, из них 2 000 уже исполнено.

Фотографии предоставлены пресс-службой Вологодской городской Думы.