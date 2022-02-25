Клумбы из покрышек: Да это штраф на раз-два!

В моде - другие доступные материалы для клумб. Фото: Евгения ГУСЕВА

В редакцию обратился вологжанин: "Готовимся к весне. Есть идея сделать клумбы из покрышек - все равно их выбрасывать. Пусть послужат. А мне говорят, что это запрещено. Мало того, говорят, еще и оштрафуют. Правда ли это?"

На этот вопрос журналист портала Город Во Татьяна Почтеннова попросила ответить председателя экспертного совета АНО «Союз собственников недвижимости» Николая Иванова.

— Николай Леонидович, будут штрафовать за клумбы из покрышек?

— Изменение, касающееся запрета клумб из автопокрышек, вступило в силу с 1 июля 2021. Это вызвало большой ажиотаж. Тем не менее автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности, их необходимо утилизировать Люди стали избавляться от ядовитых клумб, заваливая шинами контейнерные площадки.

Выяснилось, что утилизировать их некуда. Поэтому сейчас все оставлено как есть до тех пор, пока не решится вопрос с организацией мест их утилизации.

Кстати, запрет этот актуален и для дворов в многоквартирных домах, и для приусадебных и дачных участков. То есть инспектор может заглянуть через забор дачи, увидеть лебедя из покрышек и оштрафовать владельца дачи. Штраф- 1–2 тыс. руб., за повторное нарушение — 3 тыс.руб.

Выбрасывать покрышки в мусорные баки нельзя, так как они не относятся к твердым бытовым отходам. Их можно сдать только в специализированные пункты, но это платно.

Многие вологжане проблему решают легко - выбрасывая на пустырях, создавая несанкционированные свалки. Экоативисты же организуют вывоз свалок покрышек: организованные команды состязаются в количестве собранных старых покрышек, получая призы. Собранные покрышки отправляются на переработку.