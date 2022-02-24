Названы самые интересные дела Вологодского УФАС за 2021 год

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Вологодские антимонопольщики назвали самые интересные дела в 2021 году.

Дело №1.

УФАС борется с недобросовестной конкуренцией на рынке обслуживания газового оборудования вологжан

По словам пресс-службы ведомства, наиболее часто действия недобросовестной конкуренции допускали газовые компании, занимающиеся обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в квартирах жителей Вологды и Череповца.

В 2021 году на газовые компании в Вологодское УФАС поступило 10 заявлений. Газовикам было выдано 12 предупреждений прекратить нарушать антимонопольное законодательство. В отношении двух компаний – ООО «Устюггазсервис» и ООО «ГорГаз» - были возбуждены антимонопольные дела.

Нарушение заключалось в проведении работ по замене и ремонту внутриквартирного газового оборудования в квартирах граждан без заключения обязательного договора о техническом обслуживании. Так, сотрудники ООО «Устюггазсервис» заменили газовую плиту у жительницы города Вологды. А сотрудники ООО «ГорГаз» произвели работы по замене внутриквартирного газового оборудования у двух жителей города Череповца: в одной квартире заменили газовый кран и диэлектрическую муфту, в другой также был заменен газовый кран и гибкая подводка к плите. При этом у обеих газовых компаний не был заключен обязательный договор на техобслуживание и ремонт ВКГО, как того требуют Правила пользования газом и Правила предоставления коммунальных услуг. Такое нарушение антимонопольщики квалифицируют как действия недобросовестной конкуренции по отношению к компании, имеющей необходимый договор и, соответственно, имеющей право на работу с газовым оборудованием в квартирах граждан.

Дела в отношении газовых компаний являются социально значимыми, поскольку они непосредственно связаны с безопасностью людей. Известны случаи, когда после замены газового оборудования из-за утечки газа жители многоквартирных домов вызывали аварийную газовую службу.

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Дело №2. Как Вологодское УФАС защитило добросовестных производителей «Вологодского масла»

Интерес для вологжан представляет дело Вологодского УФАС в отношении предпринимателя из Мурманской области. Стараниями службы прекращено незаконное использование наименования места происхождения товара «Вологодское масло».

С заявлением о признаках недобросовестной конкуренции в отношении предпринимателя в УФАС обратилась Гильдия вологодских маслоделов. Предприниматель, маркируя и продавая товары под названиями «Вологодская область Крестьянское масло сливочное», незаконно использовал наименование места происхождения товара «Вологодское масло», что является действиями недобросовестной конкуренции по отношению к АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.Верещагина, ПК «Вологодский молочный комбинат», ООО «Маслозавод Тотемский». Индивидуальный предприниматель исполнил предписание Вологодского УФАС и прекратил незаконно маркировать свою продукцию с использованием обозначения места производства «Вологодского масла». Теперь «Вологодское масло» производят только на Вологодчине.

Фото: eso-35.ru

Дело №3. Как частная фирма из Сыктывкара хотела охранять вологодский техникум, не имея служебного оружия и мобильной группы

Это еще одно интересное дело 2021 года от Вологодского УФАС.

Частное охранное предприятие из города Сыктывкара ООО СКБ «Флагман» стало победителем электронного аукциона на оказание услуг охраны. Охранять предстояло Вологодский индустриально-транспортный техникум.

Уже был подписан договор между заказчиком и фирмой, но в Вологодское УФАС с заявлением о признаках недобросовестной конкуренции в действиях «СКБ «Флагман» обратилось ООО «Служба Безопасности Конвой».

Когда специалисты УФАС рассмотрели подробности закупки, оказалось, что и участие и победа в аукционе стали возможными для «Флагмана» только благодаря недостоверной информации, предоставленной фирмой на аукцион.

Например, было установлено, что охранное предприятие не может оказывать услуги охраны по всем требованиям соответствующего ГОСТа: у «Флагмана» на территории Вологды не имелось на момент участия в аукционе ни комнаты хранения оружия и боеприпасов, ни мобильной группы, ни служебного оружия.

В отношении «Флагмана» было возбуждено антимонопольное производство, по результатам которого было выдано предписание. Охранное предприятие «Флагман» оспорило решение и предписание УФАС в Арбитражном суде, но суд не удовлетворил требования заявителя и подтвердил законность решения Вологодского УФА.

Вероятно, теперь Вологодский техникум будет охранять предприятие, имеющее все необходимые для этого аксессуары.

Материалы предоставлены пресс-службой УФАС России по Вологодской области.