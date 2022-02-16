Стрельба на свадьбе в центре Вологды привела мужчину на скамью подсудимых

В центре Вологды на национальной свадьбе прозвучали автоматные выстрелы. За стрельбу гостю назначено наказание. Абдурахман прибыл на торжество из Сокола. 16 февраля он снова приехал в Вологду - уже на суд. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 5 в г.Вологде сегодня привлек к административной ответственности 23-летнего Абдурахмана по ч.2 ст.20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах).

По материалам протокола, вечером 6 февраля 2022 года на улице Челюскинцев в Вологде мужчина произвел 4 выстрела из охолощенного автомата Калашникова (ОС-АК 103). Этим он нарушил требования ст. 24 Федерального закона от 13.12.1996 г. №150 - ФЗ «Об оружии».

Как сообщает пресс-служба судов, нарушитель вину признал, просил штраф. По его словам, выстрелы были связаны с традициями, они приехали за невестой. Думал, что будет безопасно и звук будет как от петарды. Оружие приобрел, чтобы пострелять на мероприятии. Имеет разрешение на хранение и ношение пистолета, который покупал для самообороны.

Мировой судья с учетом тяжести правонарушения и возможных негативных последствий назначил Абдурахману наказание в виде лишения права на хранение и ношение оружия на 1 год 6 месяцев с конфискацией охолощенного оружия.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Напомним, параллельно полиция выявила у гостей свадьбы нарушения правил дорожного движения. А национальная традиция вызвала острую реакцию местных жителей в соцсетях. Вологодчина - один из самых русских регионов страны.

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