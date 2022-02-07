Стрельба на свадьбе из автомата в центре Вологды попала на видео

Стоп-кадр видео "Онлайн Вологда" ВКонтакте

В Вологде национальная свадьба сопровождалась стрельбой из автомата Калашникова.

Видео, где колоритная восточная национальная музыка звучала в сопровождении автоматных очередей, появилось в социальных сетях. Видео снято очевидцем из окна жилого дома на улице Челюскинцев, что в центре древнего русского города.

На место выехали силовики. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Вологодской области задержали стрелявшего.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Вологодской области, 6 февраля около 18.00 23-летний мужчина на улице, с водительского места, произвёл несколько выстрелов из автомата Калашникова. Оружие было изъято. Как выяснилось, "оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанный доставлен в отдел полиции".

Сотрудниками Росгвардии составлен протокол по факту стрельбы в населенном пункте. Это нарушение попадает под действие Административного кодекса, санкции статьи 20.13 - 40-50 тысяч рублей штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему. Как выяснилось, покупка и хранение охолощенного автомата вполне законны, нарушением лишь является стрельба на улице - горожане могли принять имитацию стрельбы из "калаша" за настоящую, что, в принципе, и произошло.

Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщает, что выявлены пять нарушений правил дорожного движения автомобилистами, которые были задействованы в праздничной церемонии. Были составлены административные протоколы: три - по тонировке "лимузинов", один - водитель не был пристегнут, еще один протокол - водитель не вписан в страховку. Нарушители понесли административное наказание.

Большинство горожан негативно отнеслись к уличной стрельбе. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии в социальных сетях : "Эти южные замашки пусть используют на исторической родине, там никто против не будет..."

Вологодчина - один из самых русских регионов, в котором проживает 97 процентов русских. Как стало известно, задержание происходило во время застолья в одном из банкетных залов на Станкозаводе. Стрелявший из автомата Калашникова, чтобы участвовать в торжестве, прибыл из райцентра - города Сокола.