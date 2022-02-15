Под Великим Устюгом мужчина расстрелял машину с людьми

Стрельба произошла под Великим Устюгом. Два человека получили ранения, изрешечен автомобиль. О ЧП сообщили в областном управлении следственного комитета.

Вечером 14 февраля у деревни Дымково был обстрелян легковой автомобиль. В нем находилось жители Великоустюгского района. Как выяснилось, стрелял 46-летний, ранее судимый житель поселка Новатор, что под Великим Устюгом. Он скрылся с места преступления.

Раненые самостоятельно добрались до больницы, им оказана медпомощь.

Полицейские вышли на след стрелявшего, он был задержан. Возбуждено уголовное дело. мужчине вменяется покушение на убийство нескольких лиц.