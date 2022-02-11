За жизнь спасенных вологодских межвежат борются тверские специалисты

Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Вологодских медвежат, найденных еле живыми в Верховажском районе, выхаживают в Центре спасения медвежат-сирот.

"К сожалению, в этом году это случилось достаточно рано: сегодня ночью мы привезли двух медвежат из Вологодской области… Начинаем борьбу за жизнь этих крох", - сообщили в центре.

Это, всего вероятней, Гек. Фото Центра спасения медвежат-сирот.

О находке в лесу рассказывал сайт КП-Вологда. Малыши были найдены 5 февраля: охотники, двигаясь по лесной дороге, увидели свежие следы медведя. Пройдя по следу в обратном направлении, они обнаружили брошенную берлогу - в ней лежали два еле живых медвежонка, они замерзли и от голода еле пищали.

Похоже, рядом с берлогой упала большая осина, это и напугало медведицу. Она сбежала, бросив слепых малышей. Потом выяснилось, что горе-мамаша благополучно залегла в новой берлоге.

Малыши были настолько малы, что у них все еще не открылись глаза. Состояние их внушало опасения: они не хотели есть. Поэтому они были срочно перенаправлены в Центр спасения межвежат-сирот, в Тверскую область.

Стоп-кадр видео Центра спасения медвежат-сирот.

Вот что сообщают специалисты центра: "Возраст малышей – около трех недель, и у них пока еще закрыты глаза и уши. У одного медвежонка повреждена нежная кожица на носу: мы принимаем необходимые меры и надеемся, что в ближайшее время ранка заживет.

Весят малыши 1,410 кг и 1,440 кг. Этот вес соответствует возрасту, а вот аппетит у медвежат пока плохой. Учитывая, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии, что в их возрасте крайне опасно. Также высока вероятность возникновения проблем с ЖКТ – смена молока медведицы на молочную смесь не проходит бесследно. Поэтому медвежата находятся под нашим постоянным наблюдением, и мы держим связь со специалистами из Госпиталя Дикой Природы".

Вологжане, которых тронула история сирот, уже придумали им имена: Чук и Гек.

Как сообщает вологодский облохотдепартамент, особенность тверского Центра в том, что медвежатам помогают не просто выжить, а адаптируют их для существования в природе. И осенью они должны вернуться обратно на родину - в леса Верховажского района.