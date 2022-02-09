В Верховажском районе спасли двух замерзающих новорожденных медвежат

Фото спасенных медвежат со страницы Облохотдепартамента Вологодской области

В Верховажском районе охотники обнаружили в разрушенной берлоге двух крохотных замерзающих медвежат и передали их охотинспектору. Еще пару часов - и они бы погибли. По всей видимости, их мать оставила берлогу из-за упавшего с грохотом дерева. Об этом сообщил охотдепартамент Вологодской области. Местные жители же считают иначе - берлога была на свежей делянке, а детей нашли совсем не охотники, а лесорубы, которые медвежий дом и разрушили. Мать малышей, по словам начальника Управления по охране и регулированию использования объектов животного мира Романа Мазурца, залегла в спячку уже в другом месте.

Медвежатам, весом всего около килограмма каждый, оказалось около трех недель - у них даже еще не открылись глаза. Спасенных животных кормят детской смесью из бутылочки, пока кушают плохо. Их передали в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области для реабилитации. У животных есть шанс вернуться в дикую природу - их привезут в вологодские леса этой осенью. А пока медвежатам-мальчикам всем миром выбирают имена.