Вологодский Диснейленд появился в Шексне

Ничего подобного на Вологодчине никогда не было.

А вы знали, что у нас на Вологодчине есть свое сказочное королевство? Кондитерское производство «АтАг» в Шексне за минувший год преобразилось. Фабричная территория превратилась в зону для отдыха. Сказочное убранство, яркая иллюминация и много сладостей, а также интересного и познавательного.

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В интернете появился ролик, как талантливым детям из художественного коллектива «Стиль» экскурсию по Вологодскому Диснейленду проводит губернатор Олег Кувшинников.

Ребята гуляют по сказочному городку, в котором выросли миниатюры самых известных зданий и достопримечательностей из разных стран мира, посещают кинотеатр и детское кафе. Среди достопримечательностей, которые словно по мановению волшебной палочки перенеслись в Шексну, копия Исаакиевского собора – самого знаменитого храма Петербурга, величественного и строгого. Тут же Биг Бен – визитная карточка Великобритании. Губернатор рассказал, что высота его - 96 метров, а чтобы подняться на него - нужно пройти 334 ступеньки по узкой лестнице. Здесь же здание Советского правительства с гербом СССР – узнаваемая историческая «сталинка» из Москвы…

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На улочке - магазинчики, лавочки, в которых можно купить сладости от «АтАг».

Сказочный городок – более 35 домов, вырос всего за один год, а все потому, что на «АтАге» очень любят детей и хотят, чтобы им было интересно.

Скоро по городку пустят паровозик с вагончиками, каждый на нем сможет прокатиться - путешествовать, познавать новое будет удобней.

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Уже готов современный кинотеатр с шикарной фотозоной – дети смогут увидеть кино, рассказывающее, как производятся лакомства. Какао - бобы растут в далекой Африке, и только на фабрике они превращаются в шоколад. Еще ряд превращений благодаря умелым рукам мастеров-кондитеров, умной техники, усилиям разработчиков упаковки, дизайнеров, и шоколадная река превращается в сладости – настолько разнообразные, что их невозможно перепробовать за один приезд сюда.

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Дети, побывавшие на съемке клипа, делятся впечатлениями:

- Очень много красивых зданий, яркая подсветка!

- Мне понравилось здесь все!

- Я бы хотела проводить со своей семей здесь каждый день, потому что тут – сказочно!

По словам Оганеса Атомяна, одного из руководителей Кондитерской фабрики «АтАг», сказочная улица Вологодского Диснейленда продолжает строиться - город растет, зданий, достопримечательностей в мире много. И хочется, чтобы дети знакомились с миром прямо в Шексне. По улице детей будет развозить паровозик, оборудуются фотозоны – запечатлеть сладкую империю и увезти с собой продукцию шекснинских кондитеров может каждый.

Сейчас ведется запись на посещение Вологодского Диснейленда от «АтАг». В листе ожидания – около 200 организованных групп, и желающих меньше не становится: к сотрудничеству подключились туристические фирмы не только Вологодчины, но и соседних регионов.

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Смотрела и удивлялась Маша Кораблева.Фото из архива "АтАг".