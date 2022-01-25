Стал известен ТОП -10 крупнейших госзакупок на Вологодчине

Сооружение дамбы в Великом Устюге обойдется бюджету в кругленькую сумму. Фото: ВКонтакте, Александр Кузьмин.

Составлен топ-10 крупнейших госзакупок Вологодской области 2021 года. Анализировалась информация сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Итак, самой крупной госзакупкой для нужд Вологодской области в 2021 году стали работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Стоимость крупнейшей из них составила 986,5 млн рублей.

На втором месте – оказание услуг скорой помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации на сумму 431,3 млн рублей.

На третьем месте – выполнение работ по комплексу мероприятий по защите города Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на реке Северная Двина. Стоимость работ – 275,4 млн рублей. Напомним, длина дамбы - чуть более 2700 метров, она пройдет в черте города и уже вызывает недоумение некоторых местных жителей.

На четвертом месте госзакупка медицинских изделий для нужд медучреждений области с суммой контракта 248,9 млн рублей.

На пятом – выполнение работ по капитальному ремонту Вологодской областной клинической больницы в целях размещения операционного блока на сумму 234,2 млн рублей.

Далее в списке – контракты на поставку в 2022 году для социальных учреждений области автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 170,3 млн рублей, на оказание услуг по организации общественного (лечебного) питания пациентам медицинских учреждений области (153,8 млн рублей), на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (151,8 млн рублей).

Как заверяет правительство, все перечисленные крупные закупки прошли процедуру обязательного общественного обсуждения, установленного законодательством о контрактной системе.