В Вологодской области рухнул только что отремонтированный ФОК

От ФОКа осталась кучка стройматериалов и мусора.

ЧП произошло в Вологодской области, в Вытегорском районе. В селе Анненский Мост буквально сложился физкультурно-оздоровительный комплекс. Между тем, он был только-только отремонтирован. По одним данным, после ремонта он был открыт лишь 3 января. Как заявляет администрация - он все еще был закрыт на ремонт.

Как сообщает электронная площадка для тендеров, сейчас идет прием заявок на выполнение капитального ремонта здания ФОК "Ковжа". В частности, планируется ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации и капитальный ремонт кровли. Сумма контракта - до 8,3 млн рублей. Финансирование предусмотрено из областного и районного бюджетов.

Ранее также проходило несколько тендеров по выполнению ремонтов ФОКа.

Между тем еще 21 августа депутат писала, что остались "последние штрихи": " В пятницу завершила визитом в Анненское поселение. Работы в ФОКе идут по плану, с подрядчиком повезло, ответственный. Как куратор проекта "Градсоветы. Общее дело" от партии "Единая Россия" посмотрела, как изменилось здание после проведенного ремонта.Остались, как говорится, последние штрихи..."

Так выглядел ФОК утром 25 января.

Как свидетельствуют фотографии, здание упало под тяжестью крыши и снега, оно разрушено полностью. Только благодаря тому, что ЧП случилось ночью, в нем некого не было. Глава Вытегорского района Александр Зимин подтвердил информацию журналистам:

"Сегодня ночью в селе Анненский Мост обрушилась кровля Ковжинского ФОКа. Ремонт был выполнен в 2021 году без замены несущих конструкций, только сама кровля и утепление. Выехал на место для оценки ситуации и организации мероприятий по ликвидации".

Так выглядел ФОК после ремонта.

Напомним, в Вытегорском районе выпало более метра снега. Согласно карты "Яндекс.Погода" высота снежного покрова в селе составила 98 см. Работы проводились и осенью - возможно намокание утеплителя, что привело к утяжелению конструкции, которая напоминает арочные теплицы из поликарбоната.

В районе создана специальная комиссия.

Депутат ЗСО Антонина Фёдорова на ремонтируемом ФОКе. Страница Антонины Федоровой ВКонтакте.

Напомним, в поселке Шексна Вологодской области после ремонтов крыш ветер сдирал возведенное и сбрасывал вниз.