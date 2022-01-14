Segezha Group увеличивает объемы перевозок внутренним водным транспортом

Транспортировка лесосырья по внутренним водным артериям занимает важное место в системе логистики Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»). План перевозок по воде 2021 года в СЗФО (Республика Карелия, Архангельская и Вологодская области) перевыполнен на 14% и составил 512 тыс. кубометров лесоматериалов. В Красноярском крае, согласно плановым показателям, доставили на переработку 745 тыс.кубометров круглого леса.

Навигация Segezha Group проходила по Беломорско-Балтийскому и Волго-Балтийскому каналам, Северо-Двинской водной системе, по акватории Онежского и Ладожского озер, рекам Енисей и Ангара.

«Благодаря грамотной организации работы и оперативному взаимодействию с производством по водным перевозкам компанией получены высокие результаты. По сравнению с другими видами транспортной логистики это наиболее оптимальный способ доставки лесных грузов, транспортировка по воде ограничена только сезонностью. Все суда компании оснащены новейшим погрузочным оборудованием, на погрузке-разгрузке работают профессионалы, которые обеспечили все перерабатывающие предприятия компании сырьём в полном объёме», - говорит директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин.

Благодаря консолидации ООО «Интер Форест Рус» в конце прошлого года холдинг увеличил собственный флот в Сибири. В дополнение к активу ЛЛДК №1 в Красноярском крае, состоящему из 30 барж и буксиров, появилось ООО «Верхнеленское речное пароходство» в Иркутской области – в него входит 98 грузовых судов. География навигации холдинга так же расширилась – за счет реки Лена.

В прошлом году ООО «Верхнеленское речное пароходство» отгрузило на лесоперерабатывающие предприятия 950 тыс. кубометров.

«За всю историю судоходства нами впервые было завезено рекордное количество кубометров древесины для лесоперерабатывающих предприятий. Это наш самый высокий показатель, как в плане лесозаготовки, так и вывозки леса по реке. Кроме того, Верхнеленское пароходство активно участвует в северном завозе: за лето в северные города Приангарья было доставлено около 49 тысяч тонн угля для нужд населения, а для строительства газопровода «Сила Сибири» - более 140 тысяч тонн технического груза. В 2021 году благоприятные гидрологические условия в Иркутской области позволили судам все лето ходить по р.Лене с полной загрузкой, а затяжная осень значительно продлила навигационный период», - отмечает Алексей Шерстянников, генеральный директор ООО «Верхнеленское речное пароходство» Segezha Group.