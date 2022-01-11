В Вологде освободили от наказания газовщика, который чуть не подорвал пятиэтажку

В городском суде Вологды 15 декабря вынесли постановление в отношении халатного газовщика. Мужчина проходил по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

30 марта сотрудник "ВологдаРегионГаз" Дмитрий Грачев пришел в одну из квартир дома 8а по улице Кирпичной для замены газового оборудования. На основании устного договора мужчина за оплату демонтировал старый и установил новый газовый кран и шланг гибкой подводки. Работы он провел из рук вон плохо. Суд установил, что газовщик умышленно допустил провисание подводки, не уплотнил резьбовые соединения прокладкой. Кроме того, "мастер" даже не проверил герметичность соединения! Произошла крупная утечка газа, на воздух мог взлететь весь дом.

В результате в течение почти суток квартиру вологжанки наполнял газ. В материалах дела указано, что концентрации газа, возникшей через 3 часа, хватило бы, чтобы в пятиэтажке произошел взрыв.

К огромному счастью, утром хозяйка учуяла подозрительный запах, открыла окна и вызвала спецслужбы. О фирме "ВологдаРегионГаз", что является филиалом ООО "ЛенРегионГаз", ходит дурная слава. Их "специалисты" успели наведаться ко множеству вологжан. Заранее в подъездах они развешивают объявления о проверке газового оборудования.

Председатель ТСЖ "Кирпичная, 8А" Ольга Смирнова даже обращалась в полицию, с требованием проверить фирму: "Сотрудники предприятия днем 30 марта 2021 года представились организацией, которая обслуживает наше газовое оборудование. В агрессивной манере, угрожая отключением газа, предлагали замену газового оборудования: кранов, шлангов и т.п." Второй отдел полиции Вологды к заявлению отнесся прохладно - их это дело не заинтересовало. Ольга Смирнова заметила, что организация не имеет никакого отношения к техническому обслуживанию газового оборудования дома и занимается навязыванием услуг.

Несмотря на смертельную халатность "мастера", Дмитрия Александровича Грачева освободили от уголовной ответственности. Суд отметил, что сомнительный специалист впервые привлечен и совершил преступление небольшой тяжести, при этом возместив ущерб хозяйке квартиры, характеризуется положительно. Возместил бы Дмитрий убытки целому дому и семьям погибшим, если бы хозяйка вовремя не заметила утечку? Женщина пошла с преступным газовщиком на примирение, а судья Анна Юрова прекратила уголовное дело.

"Какое примирение сторон, если это общественно опасное деяние? Все соседи этой женщины являются этой самой стороной, и такое решение вряд ли их устроит", - негодуют те, кто встречался с этой конторой.

Многие вологжане не раз жаловались на агрессивных сотрудников компании "ВологдаРегионГаз": они врываются в квартиры, особенно любят пожилых людей, и навязывают свои услуги, приправляя угрозами. С активными газовщиками этой фирмы лично столкнулись журналисты "Комсомолки". Официальные представительства ООО "ЛенРегионГаз" открыты также в Пскове и Великом Новгороде. Напомним, что к компании "Газпром газораспределение Вологда", которая официально обслуживает дома города, данная фирма со спорными методами продаж отношения не имеет.

Напомним, в марте специалист "ВологдаРегионГаз" напал на старушку и ее внучку прямо в их квартире.