Агрессивный газовик напал на внучку пожилой вологжанки

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Одна из жительниц Вологды рассказала произошедшую с ней историю, журналистам NewsVo. Несколько дней назад девушка поехала проведать свою 85-летнюю бабушку. В какой-то момент их беседу прервал звонок в дверь: там стоял мужчина в форме сотрудника компании «ВологдаРегионГаз».

Неизвестный показал в темноте непонятные документы. Повторно предъявить удостоверение отказался, мол "не обязан этого делать". Газовик прошел на кухню и сразу заметил, что оборудование устарело. Старушке стали выписывать штраф - тут-то и произошел конфликт.

Когда внучка пригрозила вызвать полицию, гость начал себя очень агрессивно вести. Из квартиры уходить не хотел, зато ударил девушку по голове и злостно оскорбил. Пострадавшая начала снимать происходящее на телефон, но мужчина его вырвал и бросил на пол.

Какими-то титаническими усилиями женщинам удалось выгнать проходимца. Оказалось, что данный субъект не имеет отношения к компании, газифицирующей дом. Возможно, это был злоумышленник. Мошенники часто ходят по домам пенсионеров и навязывают им дорогостоящие ненужные услуги. Берегите своих родственников и предупредите об опасности.

Ранее в соцсетях вологжане жаловались на молодых людей, которые нагло и настойчиво пытаются попасть в квартиры. Подозрительные мужчины настаивают например, на обязательной платной прочистке вентиляционных шахт или других процедурах. Своими жертвами выбирают доверчивых стариков.