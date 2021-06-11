Партия «Новые люди» высадила в Вологодской области 10 тысяч деревьев

"Новые люди" посадили новый лес

Вологодчина всегда была «зеленым» регионом. В последнее время вырубка лесов идет высокими темпами — это один из кластеров экономики. Немалый урон наносят «черные лесорубы», случаются лесные пожары. Чтобы не нарушить баланс, такими же темпами должно идти и лесовосстановление.

Недаром леса называют легкими мира. Качество воздуха и экологическая обстановка напрямую зависит от них.

Из саженцев здесь вырастут деревья

Потому высаживать деревья — важнейшая часть экологической работы. Это понимают, наверно, все: когда активисты «Новых людей» пригласили желающих принять участие в акции по восстановлению леса, откликнулись десятки добровольцев, а ведь предстояла вовсе не прогулка в лес, а довольно тяжелая работа на жаре и комарах.

Каждый участник акции посадил почти по 200 деревьев

На место выехали 55 человек. Специалисты, работники лесхоза, проинструктировали как необходимо сажать деревца, чтобы они прижились. Для посадки брались исключительно районированные, приспособленные к климату Вологодской области саженцы ели. Высаживали деревца вручную, используя меч Колесова — умное приспособление, которое значительно облегчает этот непростой процесс. Молодые деревца сажали в обильно политую лунку, строго выдерживая интервал между деревьями.

Из этих саженцев обязательно вырастет лес

«Новые люди» с задачей успешно справились — трехгодовалые саженцы уже приживаются на площади 3 гектара. Там, где совсем недавно была вырубленная делянка — поднимется молодой лес.

«Бывая в районах области, каждый раз потрясаюсь объемами древесины, которые заготовляются. Знаю, что часть лесов области мониторится из космоса, но племя "черных лесорубов" не выводится. Иногда случаются пожары, лес валят ураганы. И часто думаю — сколько же нужно рук и времени, чтобы восстановить эти огромные площади. Вологодская область должна остаться "зеленым" регионом, и это в наших силах ее такой сохранить, методично восстанавливая утраченное», — рассказал региональный руководитель партии «Новые люди» в Вологодской области Роберт Погосов.

Каждую елочку садили вручную

Леса в России хищнически уничтожаются — вырубаются и сжигаются. Восстанавливаются такие участки крайне редко — экономически не целесообразно и трудозатратно, число сотрудников в лесничествах оставляет желать лучшего. «Новые люди» поставили перед собой задачу исправлять сложившуюся ситуацию. Только за весну 2021 года активистами партии было высажено более полумиллиона деревьев в разных регионах страны.

Работать вместе с друзьями - всегда радость

Справка

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.