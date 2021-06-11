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Общество11 июня 2021 9:35

Партия «Новые люди» высадила в Вологодской области 10 тысяч деревьев

Сторонники партии «Новые люди» за день высадили саженцы ели на площади 3 гектара
Источник:kp.ru
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"Новые люди" посадили новый лес

"Новые люди" посадили новый лес

Вологодчина всегда была «зеленым» регионом. В последнее время вырубка лесов идет высокими темпами — это один из кластеров экономики. Немалый урон наносят «черные лесорубы», случаются лесные пожары. Чтобы не нарушить баланс, такими же темпами должно идти и лесовосстановление.

Недаром леса называют легкими мира. Качество воздуха и экологическая обстановка напрямую зависит от них.

Из саженцев здесь вырастут деревья

Из саженцев здесь вырастут деревья

Потому высаживать деревья — важнейшая часть экологической работы. Это понимают, наверно, все: когда активисты «Новых людей» пригласили желающих принять участие в акции по восстановлению леса, откликнулись десятки добровольцев, а ведь предстояла вовсе не прогулка в лес, а довольно тяжелая работа на жаре и комарах.

Каждый участник акции посадил почти по 200 деревьев

Каждый участник акции посадил почти по 200 деревьев

На место выехали 55 человек. Специалисты, работники лесхоза, проинструктировали как необходимо сажать деревца, чтобы они прижились. Для посадки брались исключительно районированные, приспособленные к климату Вологодской области саженцы ели. Высаживали деревца вручную, используя меч Колесова — умное приспособление, которое значительно облегчает этот непростой процесс. Молодые деревца сажали в обильно политую лунку, строго выдерживая интервал между деревьями.

Из этих саженцев обязательно вырастет лес

Из этих саженцев обязательно вырастет лес

«Новые люди» с задачей успешно справились — трехгодовалые саженцы уже приживаются на площади 3 гектара. Там, где совсем недавно была вырубленная делянка — поднимется молодой лес.

«Бывая в районах области, каждый раз потрясаюсь объемами древесины, которые заготовляются. Знаю, что часть лесов области мониторится из космоса, но племя "черных лесорубов" не выводится. Иногда случаются пожары, лес валят ураганы. И часто думаю — сколько же нужно рук и времени, чтобы восстановить эти огромные площади. Вологодская область должна остаться "зеленым" регионом, и это в наших силах ее такой сохранить, методично восстанавливая утраченное», — рассказал региональный руководитель партии «Новые люди» в Вологодской области Роберт Погосов.

Каждую елочку садили вручную

Каждую елочку садили вручную

Леса в России хищнически уничтожаются — вырубаются и сжигаются. Восстанавливаются такие участки крайне редко — экономически не целесообразно и трудозатратно, число сотрудников в лесничествах оставляет желать лучшего. «Новые люди» поставили перед собой задачу исправлять сложившуюся ситуацию. Только за весну 2021 года активистами партии было высажено более полумиллиона деревьев в разных регионах страны.

Работать вместе с друзьями - всегда радость

Работать вместе с друзьями - всегда радость

Справка

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

На таких акциях люди раскрываются с лучшей стороны

На таких акциях люди раскрываются с лучшей стороны

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