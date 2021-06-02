В Вологде пройдет концерт "Мумий Тролль"

"В подворотне нас ждет маньяк..." (С)

В Вологде, 26 июня состоится долгожданный концерт группы "Мумий Тролль".

Он пройдет на площадке "Русского Дома". Успешное завоевание группой веб-пространства только лишь подтверждает, насколько поклонники соскучились по настоящим концертам. Все-таки даже самые прогрессивные технологии оказались не способны заменить собой радость живой встречи, тем более после вынужденного долгого перерыва. Группа "Мумий Тролль" гордо внесла родной Владивосток на мировую музыкальную карту, сочетая английский музыкальный шик с азиатской загадочностью и трансформациями русского рока. Заданные студийные стандарты культовых работ «Морская» и «Икра» с самых первых шоу поддержаны и на живых выступлениях – с тех пор МТ остаются одной из самых впечатляющих и технологически подкованных концертных групп страны. Но, зачастую, важнее мощных визуальных шоу и сценографий – искренние эмоции, которые дарят любимые песни. МТ не виделись со зрителями глаза в глаза очень долго, за это время случилось много важных вещей, но гораздо важнее тот факт, что долгожданная встреча наконец-то случится на первом пост-пандемическом абсолютно живом концерте группы "Мумий Тролль".

Итак, встречаемся 26 июня на площадке КЗ "Русский Дом". Будем считать это встречей давних друзей после длительной разлуки – обменяемся свежими новостями, вспомним самое близкое сердцу из пережитого вместе и поможем друг другу зарядиться силами для новых свершений! Имейте в виду, что все необходимые предписания и ограничения будут соблюдены, поэтому попасть на долгожданное шоу смогут только самые быстрые. "Живые билеты" на фирменных бланках Вы можете приобрести только в: - ТРЦ Мармелад (Пошехонское ш., 22), магазин Catacomb, цокольный этаж 10:00–21:00. Билеты - на сайтах: - https://vk.cc/c279Sl - https://vk.cc/c279TM

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