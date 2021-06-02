Вологодские красавицы борются с онкологией

Самые красивые девушки - это те, кто победил страх.

Серия необычных фотографий разошлась в интернете. Фотосессия прошла еще в апреле в городе Вологде, с тех пор снимки разошлись по всему миру.

Онкодиагноз - не приговор

Участники фотосессии — люди с онкологическими заболеваниями. Восемь вологжанок примеряли на себя образы фотомоделей - так они выходили «из тени» своего заболевания и демонстрировали свою красоту перед камерами. Фотосессия проходила в рамках благотворительного фотомарафона «Мы можем. Я могу». Организатором фотомарафона в Вологде стала Любовь Данилова. Она признается, что долго думала, сомневалась: стоит ли экспериментировать, как воспримут событие окружающие? Или вдруг самим участникам не понравится идея, процесс или результат?

Однако помог собственный опыт. Именно он придал уверенности организатору, что фотопроект нужен, необходимо всем рассказывать о себе, о пережитом.

— А всё это для того, чтобы у людей, только столкнувшихся с онкологией, была поддержка от того, кто с этим справился, от того, кто знает, как не хочется открывать глаза, от того, кто слышал «ты сильная, ты справишься», от того, кто знает, как терять красоту: волосы, брови, ресницы, от того, кто пережил боль и физическую, и психологическую. А главное — важно получать поддержку от того, кто на собственном опыте показывает, что рак не приговор, — говорит Любовь Данилова.

Участница фотосессии Оксана Соколова признается: «Знакомство с людьми, которые знают, о чём ты молчишь, помогает смотреть на жизнь иначе. Кардинально меняются взгляды, люди, мысли. Миссия проекта #мыможемямогу - показать, что онкодиагноз — не приговор, что люди не одиноки в своей беде и поддержать в самом начале пути к исцелению...»

Команда вологодского проекта

Вологодская фотосессия не случилась, если бы не собралась настоящая команда — помогли волонтёры. Творческую идею со смыслом «выйти из сумрака» воплотили фотографы Олег Ефремов и Татьяна Гусарова в фотостудии «Три стула». Красоту фотомоделей подчеркнули визажисты Кристина Крыкова, Анастасия Телеман и Анастасия Горохова. Ирина Коркина и пекарня «Хлебное место» накормили участников и команду потрясающими пирожными.

— Каждый человек хочет совершать в своей жизни значимые поступки. К творческим людям это утверждение относится даже в большей степени. Фотография со смыслом, с историей - это особенно ценно и для автора, и для зрителя. И когда зарождаются такие душевные, психологически тонкие проекты, остаться в стороне невозможно, нужно поддерживать их, множить их значение и силу, — говорит фотограф Олег Ефремов.

По его словам проект «Мы можем, я могу» не только поддерживает людей, столкнувшихся с проблемами здоровья, но и рушит невидимые стены между здоровыми и нездоровыми, помогает не стесняться сопереживать, не стесняться чувствовать, не стесняться помогать, не бояться общения, не бояться темы онкологических заболеваний.

Фотографии отважных вологжанок, борцов с онкологией — не только своей, мы представляем вашему вниманию.

Напомним, фотомарафон #мыможемямогу — один из проектов благотворительного фонда «Я люблю жизнь», которые направлены на улучшение качества жизни людей с онкологическими заболеваниями и борьбу с канцерафобией.

За два года фотомарафон охватил более 45 городов России, Украины, Казахстана и Беларуси, и более пятисот человек с онкологическими заболеваниями получили поддержку, положительные эмоции, а также поделились своими историями лечения и выздоровления, своим примером показывая, что рак — это сложное испытание, но это не приговор.