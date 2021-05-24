Более пятидесяти работ уже поступило на семейный конкурс «Мое счастливое детство»

Чем больше семья - тем больше радостных моментов! Фото конкурса "Мое счастливое детство"- 2021

Наш альбом ВКонтакте пополняется фотографиями счастливых моментов из жизни юных вологжан. Уже десятки семей откликнулись на приглашение принять участие в конкурсе «Мое счастливое детство».

Напомним, Комсомолка вместе с банком ПСБ попросили разместить фотографии и рисунки, запечатлевшие радость детства, в специальный топик в соцсети. Сделать это можно до 31 мая включительно. 1 июня мы планируем назвать имена победителей конкурса, а уже 3 июня вручить подарки.

Множество заявок на победу подали как наши постоянные участники, так и новички. Мы всех вас рады видеть!

Вот это да! Фото конкурса "Мое счастливое детство"- 2021

Поехали! Фото конкурса "Мое счастливое детство"- 2021

Юные помощники. Фото конкурса "Мое счастливое детство"- 2021

Похоже, он не туда попал! Фото конкурса "Мое счастливое детство"- 2021

Посмотреть нашу галерею «Мое счастливое детство» вы можете здесь.

Итак, прием работ продолжается. Приглашайте своих родных и знакомых! Наши партнеры уже приготовили прекрасные подарки. Для подведения итогов и награждение мы пригласим победителей на праздник в детский развлекательный центр «Акуна Матата». И, конечно же, закатим там пир с мороженым и пирогами.

Партнер конкурса – «Агромясопром». Это предприятие не перестает удивлять новинками. И как правило, дарит подарки всем победителям, а одного из них – одаривает особо.

Третий год подряд партнером нашего традиционного семейного конкурса становится любимая многими за ее продукцию Вологодская кондитерская фабрика. На федеральном уровне предприятие получило титул – «Лучший производитель – 2020». Очень приятно, что предприятие умеет дружить!

Наш новый партнер – магазин стильной и качественной одежды известных европейских брендов для детей и подростков «LvL UP». Вещи премиум-класса для всех, у кого рост от 98 до 172 см, вы найдете на третьем этаже ТЦ «Форум».

Награждение и пир на весь мир пройдет в «Акуна Матата». Поверьте, это не только сказочное название, но и сказочное место. «Акуна Матата» – одна из самых просторных и комфортных площадок, где проводятся детские праздники, выпускные, семейные торжества, мастер-классы, тематические утренники.

Угощение для всех приглашенных участников нашего конкурса готовит кафе «Красный мост» – прекрасное место для торжеств, как семейных, так и корпоративных. А летом каждая семья просто обязана побывать в летнем кафе с чудесным видом на реку, центр города и Красный мост.

Мороженое ВСЕМ участникам дарит вологодский производитель лакомства фирма «Айсберри»! Компания «Айсберри – Вологодское мороженое» – это качественные продукты для изготовления любимого всеми продукта.

Итак, прием работ продолжается. Рисунки и фото мы ждем ЗДЕСЬ. Правила конкурса – ЗДЕСЬ. Пожалуйста, держите странички в соцсети ВКонтакте открытыми – чтобы мы могли убедиться, что мы с вами друзья и смогли отправить победителям приглашение в «Акуна Матата».