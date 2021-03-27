В Вологде лед со снегом рухнул на коляску с младенцем

Огромные глыбы льда рухнули на тротуар, где прогуливалась мама с коляской Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде произошло ЧП: на гулявшую с коляской маму рухнули ледовые массы. Как сообщала "Комсомолка", ЧП произошло 26 марта около 5 часов вечера улице Козленской. От удара льда коляска перевернулась, 8-месячный ребенок получил травмы головы. Он был доставлен в травмпункт.

К этому часу стало известно о состоянии малышки. По уточненной информации, ЧП произошло у дома №128, это девятиэтажное здание. И как сообщалось ранее, 8-месячная девочка получила травму головы. По сообщению чиновников администрации города, у ребенка разрыв уздечки верхней губы.

Как утверждают управленцы, лед мог упасть с козырька балкона, а не с крыши - потому что на ней льда нет. Администрация Вологды уже объявила, что, несмотря на выходной, 27 марта пройдет внеплановая проверка работы управляющих компаний по уборке снега и наледи с крыш.

Напомним, ранее из-за того, что с крыши школы №1 на проходившего мимо мальчика упала лед, директор лишилась своего кресла.

Как сообщал СУ СК РФ по Вологодской области, по факту травмирования младенца возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.