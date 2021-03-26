В Вологде лед рухнул на коляску с 8-месячной девочкой

Убирать лед и снег с крыши - дело сложное Фото: Ольга КУЗНЕЦОВА

В Вологде лед упал в детскую коляску, там находилась малышка. Она получила травмы. Следователи СК России выясняют все обстоятельства ЧП.

Девочка поступила в больницу Вологды около 17 часов 10 минут 26 марта. У 8-месячной девочки диагностирована травма головы. Как пояснила мама, она с коляской гуляла с ребёнком возле дома на улице Козленской. Сверху на коляску упали снежно-ледяные массы, коляска перевернулась.

На место выезжала следственно-оперативная группа, включая следователя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета и следователя-криминалиста.

Следствием проводится комплекс необходимых неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая вопросы соблюдения порядка обслуживания жилого фонда, расчистки его от снежно ледяных масс и обеспечения безопасной эксплуатации, сообщает СУ СК РФ.

Следственным отделом по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, падение снега с крыши школы №1 в Вологде на проходившего мимо мальчика стоило кресла директору.