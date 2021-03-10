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Общество

Защитники животных просят подписать петицию против браконьеров, руками задушивших лосиху

Они боятся, что садисты выйдут сухими из воды
Иван Чухнин
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Они задушили ее голыми руками. Кадр из видео с места событий

Они задушили ее голыми руками. Кадр из видео с места событий

В интернете собираются подписи под петицией, которая создана для привлечения внимания к браконьерам, жестоко расправившимися с беременной лосихой. 24 февраля 2021 года на территории Вологодской области животное задушили.

Группа из четырех человек - трое из Весьегонска Тверской области и один житель Ярославской области, на трех снегоходах марки "Ямаха", загнала и задушила животное. Об этом сообщала "Комсомольская правда". Авторы петиции называют имена беспредельщиков.

Как говорится в петиции, "По имеющейся информации 23 февраля Михаил Пелёвин, Андрей Копусов, Артём Жаров и Яна Кулик отмечали праздник, а на следующий день отправились на поиски приключений на снегоходах. Катаясь на границе Тверской и Вологодской областей, компания обнаружила несколько лосей… Далее действовали, как жестокие хищники. Молодчики отбили лосиху от небольшого стада и начали ее преследовать. Тремя снегоходами загнали уже обессиленную лосиху. Шансов у несчастного животного не было, так как высота снежного покрова в тот день достигала около 1 метра. Лосиха не смогла уйти. Втроем мужчины накинулись на обессиленную беременную лосиху: пинали ногами, завалили на снег, а потом начали душить – голыми руками. Яна снимала на видео и выкладывала потом в «сторис»."

Зоологи говорят, что лоси похожи на человека: они умеют чувствовать : любят, плачут слезами, боятся… Зимой лоси ходят семьями. "Даже страшно представить, что чувствовала несчастная беременная лосиха (на фото и видео заметен ее большой живот), в каком ужасе и муках она погибала...."

Видео, выложенное участницей сафари, попалось на глаза известному зоозащитнику Алексею Седому, прозванному «отец лосей». Он и вычислил браконьеров, информацию передал полиции, а из опасения, что дело спустят на тормозах, опубликовал историю в интернете.

Она получила широкий общественный резонанс. Дело взял под особый контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В результате трое подозреваемых были задержаны.

Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Они заключены под стражу до 28 апреля 2021 года.

Место преступления с огромной лужей крови и шерсти лосихи было обследовано, изъяты орудия браконьерства - снегоходы и автомобиль, найдена браконьерская база.

Обвиняемые пытаются объясниться, что они просто помогали лосихе - на ногах ее, якобы, были веревки.

Зоозащитники опасаются, что дело может быть замято - об этом предупреждал и Алексей Седой. Яна Кулик - женщина, снимавшая все на видео и выложившая его в сеть с комментарием о необычных выходных, которые подарил муж, удалила свой аккаунт и сыплет угрозами. адрес активистов. Чтобы преступники не вышли сухими из воды, считают авторы петиции, требуется распространить информацию .

Неравнодушные граждане, борющиеся за права животных, требуют: привлечь к ответственности соучастницу, которая на данный момент избежала задержания. Не дать замять дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». И самое главное – возбудить против всех 4-х садистов уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Петицию уже подписало около тысячи человек.

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