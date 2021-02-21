На Вологодчине засняли второе северное сияние за месяц

Фантастической красоты сияние заметил под Череповцом Николай Головкин

20 февраля после полуночи череповчанин Николай Головкин увидел и заснял северное сияние! Местный житель был поражен увиденным, но все-таки сделал несколько фотографий красивейшего небесного эффекта. Обычно нечастое в Вологодской области природное явление было хорошо заметно из поселка Малечкино, что в 15 км от Череповца. «Буквально 20 минут назад вспыхнуло и погасло северное сияние. Такого яркого сияния я ещё не видел!», — сообщил очевидец в соцсети.

GorodChe собрал подборку фото в видеозапись для удобства. Всполохи зеленого и оранжевого света могли заметить самые внимательные вологжане по всей территории области. Такое явление уже наблюдают на Вологодчине второй раз с начала этого года - ровно месяц назад сияние увидели жители областной столицы.

Что же такое полярное или северное сияние Aurora Borealis? Как объясняет Большая российская энциклопедия, когда на Солнце происходят особенно активные вспышки, заряженные частицы солнечного ветра движутся из плазменного слоя вдоль силовых линий магнитного поля планеты. Люминесценция возникает из-за взаимодействия частиц плазменного слоя с верхней атмосферой: происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в её состав. Цвет сияния напрямую зависит от состава атмосферы. На Земле самые яркие видимые человеческим глазом линии появляются от излучения атомов кислорода и азота. Оказывается, северное сияние происходит на высоте 100 километров над нашими головами!

Кстати, во времена викингов Aurora Borealis считалось отблесками оружия валькирий — воительниц на крылатых конях, которые выбирали павших в бою воинов, достойных попасть в Вальхаллу. Северное сияние любит холодную сухую погоду и чистое небо, а его фотографии получаются лучше всего в удалении от городских огней.