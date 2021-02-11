5 февраля состоялась пресс-конференция руководителя Вологодского УФАС России Наталии Мерзляковой, на которой были подведены итоги работы антимонопольного ведомства за минувший 2020 год.Корреспондент «Комсомольской правды\\" в Вологде» задал несколько вопросов Наталии Мерзляковой.- Наталия Валерьевна, кто чаще всего в 2020 году нарушал антимонопольное законодательство?-Минувший 2020 год для Вологодского УФАС России был примечателен тем, что под пристальное внимание антимонопольного органа попали органы власти, которым в течение года было выдано 85 предупреждений. Каждое такое предупреждение – это, фактически, выявленное нарушение антимонопольного законодательства. Из них 72 предупреждения выданы органам местного самоуправления (сельским поселениям, советам муниципальных образований).Мы посмотрели, что происходит с конкуренцией на рынке ритуальных услуг на территории разных районов области.Например, к нам обратился индивидуальный предприниматель из Кич-Городецкого района. Он пожаловался на то, что администрация сельского поселения Городецкое и администрация Кич-Городецкого района заключили антиконкурентное соглашение о сотрудничестве в сфере похоронного дела и ритуальных услуг с одной ритуальной фирмой. Администрация района информировала население на своих официальных информационных ресурсах о предоставлении ритуальной фирмой платных ритуальных услуг. Между ритуальной фирмой и администрацией был заключен договор аренды девяти кладбищ с последующим ежегодным заключением договоров по содержанию проездов к местам захоронений и по уборке и вывозу мусора, а также по оказанию услуг по погребению невостребованных и безродных умерших людей.Все это создавало ритуальной фирме преимущественные условия деятельности в сфере похоронного дела и ограничивало доступ для других предпринимателей на данный рынок услуг. За такие действия администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района, индивидуальный предприниматель-владелец ритуальной фирмы были признаны нарушившими пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».Администрации Кичменгско-Городецкого района было выдано предупреждение - прекратить публиковать через средства массовой информации и размещать на своем официальном сайте информацию об оказании ритуальных услуг любыми хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность по организации похорон.Предупреждение было выдано и администрации муниципального образования Городецкое, согласно которому администрация должна внести изменения в заключенный с предпринимателем-владельцем ритуальной фирмы договор на оказание услуг по содержанию и обслуживанию кладбищ на территории муниципального образования. В частности, из договора должны быть исключены услуги по ведению книги регистрации захоронений; отведению, подготовке и содержанию мест для погребения; обеспечению контроля за соблюдением требований к выполнению работ по установке надмогильных сооружений; организации пропускного режима по допуску автотранспортных средств на территорию кладбищ – т.е. функции, принадлежащие органу местного самоуправления.- Как в других районах обстояли дела на рынке ритуальных услуг?- Управлением был проведен анализ ряда муниципальных нормативных правовых актов о погребении и похоронном деле Верховажского, Нюксенского, Сокольского, Кич-Городецкого, Усть-Кубинского, Кадниковского, Нюксенского и других муниципальных районов на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и на предмет наличия (отсутствия) признаков нарушения антимонопольного законодательства.Было выявлено, что органы местного самоуправления наделяли отдельных предпринимателей или фирмы функциями и правами органа власти в сфере похоронного дела. Например, частным лицам передавались полномочия по отводу участков земли под захоронение, по даче разрешения на проведение захоронений, регистрации захоронений. В итоге одна фирма или предприниматель получали преимущества перед другими ритуальными фирмами при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере оказания ритуальных услуг.Все органы местного самоуправления, допустившие подобные нарушения, получили предупреждения от Вологодского УФАС России: привести нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями законодательства. Все предупреждения были исполнены.- В чем причина такого большого количества нарушений на рынке ритуальных услуг в нашей области?- Специалисты Вологодского УФАС России проанализировали Закон Вологодской области «О семейных захоронениях» и установили, что закон содержит нормы, противоречащие требованиям Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и создает условия ограничения и устранения конкуренции в сфере оказания ритуальных услуг. Например, статья 10 закона наделяла специализированную службу по вопросам похоронного дела полномочиями органов власти и органов местного самоуправления по выдаче справок о возможности выделения земельного участка на общественном кладбище для создания семейного захоронения;статья 13 наделяла специализированную службу полномочиями органов власти и органов местного самоуправления по регистрации семейного захоронения и ведения регистрационной книги;статьи 12, 15-16 устанавливали понятие «администрация кладбища» и наделяли администрацию кладбища полномочиями органов власти и органов местного самоуправления по отводу и изъятию земельных участков для захоронения.Управление выдало Законодательному Собранию Вологодской области предупреждение о внесении изменений в Закон Вологодской области «О семейных захоронениях».Во исполнение предупреждения был принят новый Закон Вологодской области от 30.06.2020 № 4750-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Вологодской области» (постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 17.06.2020 № 260)- Много ли нарушений допускают заказчики при совершении закупок для государственных и муниципальных нужд»?- Количество жалоб, поступающих на действия заказчиков, год от года не становится меньше. В 2020 году в рамках контроля закупок в Вологодское УФАС России поступили 432жалобы от участников закупок. Из них признаны обоснованными только 67 жалоб. В результате рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок выявлено 66 закупок с нарушениями.Наибольшее количество жалоб (198) поступило на муниципальных заказчиков, на заказчиков субъекта (180), на федеральных заказчиков поступило 54 жалобы.- В каких сферах при совершении закупок выявляется наибольшее количество нарушений?- Уже не первый год наибольшее количество жалоб поступает на закупки на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, оборудования для медицинских учреждений. В 2020 году поступило 85 таких жалоб, 12 из них признаны обоснованными, выявлено 13 нарушений.80 жалоб поступило на закупочные процедуры на выполнение ремонтно-строительных и монтажных работ. Признаны обоснованными также 12 жалоб, выявлено 21 нарушение. Третья сфера, на которую приходится наибольшее количество поступающих жалоб – сфера капитального ремонта: поступило 68 жалоб, из них 7 признаны обоснованными, выявлено 7 нарушений.- Антимонопольный орган осуществляет контроль за соблюдением законодательства со стороны сетевых компаний при подключении домов, земельных участков граждан к электросетям. С какими проблемами чаще всего обращались граждане в ушедшем году, какие виды нарушений преобладают?- Количество дел, возбужденных в отношении субъектов естественных монополий, к которым относятся сетевые компании, стоит на втором месте после дел, возбужденных в сфере законодательства о закупках. В 2020 году возбуждено 45 дел в отношении сетевых энергетических компаний. Действия «сетевиков» квалифицируются по ст. 9.21 КоАП РФ с предусмотренными в ней мерами ответственности.На сетевые компании жалуются и юридические лица, и граждане. От граждан поступают заявления на несоблюдение сетевыми организациями сроковисполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Вторым распространенным нарушением сетевых компаний является навязывание невыгодных условий договора.В 2020 году общая сумма штрафов на сетевые энергетические компании за допущенные нарушения составила 1 миллион 500 тысяч рублей. В списке постоянных правонарушителей находятся крупные сетевые энергетические компании: АО «Вологодская областная энергетическая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада».- Наталия Валерьевна, какие нарушения были выявлены в сфере контроля рекламы?- В управление поступило 106 заявлений о признаках нарушения Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе». Было возбуждено 9 дел, выявлено 9 нарушений Закона о рекламе. Среди нарушений – распространение недостоверной рекламы, реклама запрещенных к рекламе товаров, а также нарушения при рекламе займов. В четырех случаях рекламная продукция распространялась в СМИ без указания возрастной категории, на которую она направлена.- Как вологжанам можно подробнее ознакомиться с работой антимонопольного органа?- У нас есть свой официальный сайт vologda.fas.gov.ru,а также аккаунты в ВКонтакте и Facebook. где мы регулярно выкладываем новости о всех делах и событиях, которые у нас происходят.