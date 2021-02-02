Под Череповцом газифицируют 16 населенных пунктов

Фото: mrg.gazprom.ru

Газификация населенных пунктов - один из самых острых вопросов вологжан, с которым они обращаются к властям. Многие лишены этого блага - часть региона пользуется баллонным газом, при этом отапливать дома приходится дровами или электричеством. Например, один из самых индустриальных районов, Череповецкий, газифицирован менее, чем на треть. Председатель ЗСО потребовал газифицировать район активнее.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, под Череповцом до 2025 года планируют газифицировать 16 населенных пунктов

Проблему газификации Череповецкого района председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Луценко обсудил во время личного приема по обращению череповчанина Алексея Голубева о газификации деревни Ваньгино. Прием прошел в расширенном формате с участием руководства района, представителей правительства области и сельского поселения Югское.

- В деревне Ваньгино проживаю более 35 лет, как купили дом. Изначально в деревне жили больше пенсионеры, но с 2010 года стали происходить изменения. У нас появилось много молодежи, много детей. Люди готовы проживать круглогодично, но не хотят отапливаться дровами. В 2011 году по вопросу газификации начали взаимодействовать с администрацией Череповецкого района, но вопрос до сих пор так и не решен, — рассказал о проблеме односельчан Алексей Голубев.

Андрей Луценко пояснил, что газификация стала одним из самых популярных вопросов, с которыми граждане обращались в общественную приемную партии «Единая Россия». Без газа живут жители деревень Борисово, Песье, Сосновка, Ванеево, Дьяконово, Солманское, Горка, поселка Тоншалово, села Щетинское Череповецкого района.

- Изучив обращения граждан, попросил районную администрацию ознакомить со схемой газификации, которая была составлена по поручению губернатора по итогам прошедшего в районе градостроительного совета. Сейчас уровень газификации района составляет около 32%. Считаю, что проблему необходимо решать активнее, — сказал Андрей Луценко.

По словам руководителя администрации Череповецкого района Александра Сергушева, вокруг Череповца 587 населенных пунктов. План составлен с учетом определенных правил.

- Мы выбрали такие критерии: численность населения больше 100 человек, согласованные с газовиками схемы газификации населенных пунктов, прохождение через населенный пункт магистрального газопровода, возможность использования средств ПАО «Газпром», которые выделяются на строительство межпоселковых газопроводов. Исходя из этого, мы составили программу на 2020–25 годы, в которую вошли 16 населенных пунктов, — рассказал Александр Сергушев.

По информации администрации района, благодаря реализации программы к 2025 году уровень газификации должен составить 42,5%. Возможность газифицировать дом получат более 4 тысяч человек. На разработку проектно-сметной документации, обязательной для включения проектов в региональную программу, необходимо направить порядка 48 млн. рублей.

По итогу встречи Андрей Луценко предложил проработать несколько вариантов дальнейших действий по решению вопроса газификации деревни Ваньгино.

- Программу газификации Череповецкого района нужно доработать до конца, чтобы мы могли дать публичный ответ всем жителям, какие населенные пункты в какие годы планируется газифицировать с учетом подтвержденного финансирования, — сказал спикер ЗСО.

Схему газификации Череповецкого района планируется опубликовать после подтверждения финансирования из областного бюджета и «Газпрома».

Напомним, летом Владимир Путин потребовал у Газпрома ускорить газификацию и бесплатно подключить россиян к газу.