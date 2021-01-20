В Череповце закрыли школу из-за вспышки кишечной инфекции

Всю школу вывели на домашнее обучение. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Череповце закрыли школу из-за вспыхнувшей кишечной инфекции. Все классы переведены на домашнее обучение.

В группе школы №27 "ВКонтакте" несколько минут назад появилась информация: "Уважаемые родители! По данным на 19 января по первоначальным диагнозам зафиксировано 23 случая ОКИ среди учащихся разных классов. Для установления источника проводится расследование, взяты смывы, обследуется персонал пищеблока. В связи с этим принято решение о выводе детей на домашнее обучение с 20 по 22 января".

Вероятно, заболевших будет больше. Одна из комментаторов сообщает: "У нас ребенок говорит у всех кроме одной девочки была рвота, температура или понос..."

Как сообщала "Комсомолка", из-за вспышки кишечной инфекции в Устюжне оштрафовали заведующую детским садом.