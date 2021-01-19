61-летней заведующей детским садом «Родничок» в Устюжне пришлось отвечать за заболевших детей. Именно она не доглядела, что в октябре 2019 года приготовленные на пищеблоке блюда и кухонный инвентарь оказались заражены сальмонеллезом и золотистым стафилококком. В результате острой кишечной инфекцией заболело семь детей. Всем им понадобилась медицинская помощь.Женщина обвинялась в халатности: обладая реальной возможностью для осуществления своих служебных полномочий и полномочий по должности, она недобросовестно отнеслась к подчиненным и не проконтролировала должным образом соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований.В суд материалы уголовного дела поступили с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, женщина признала свою вину полностью, она извинилась перед семьями. Родители воспитанников не возражали против прекращения дела, претензий к женщине они не имеют.Суд прекратил в отношении женщины-руководителя уголовное дело и назначил судебный штраф - 20 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.