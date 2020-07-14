Вячеслав Плахотнюк: «Пора «завязывать»

Законы об увеличении разрешённого возраста покупки алкоголя застревают в Государственной Думе, несмотря на то, что в Минздраве давно предупреждают об их целесообразности. В свою очередь, в экономическом блоке Правительства называли «ненаучным» суждение о большем вреде разного по крепости алкоголя с 18 лет, по сравнению с 21 годами, говорили о нарушении прав человека, а также убытках бюджету и больших затратах на администрирование.

Дума, в результате последовательно отклонила законопроекты № 885257-6 и № 965929-6, которыми, в том числе предлагалось установить запрет розничной продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста двадцати одного года.

На внесённый десятком депутатов новейший законопроект № 760375-7, по этому вопросу также получен отрицательный отзыв Правительства, в то время как имеющиеся недостатки могли бы быть устранены простым внесением поправок. Правительство, таким образом, всегда последовательно выступало в защиту прав 18-летних приобретать алкоголь без ограничений. Между тем, предложенная возрастная планка является разумным компромиссом, поскольку человеческий мозг формируется до 25 лет, и в этом смысле проект закона имеет ясные научные медицинские основания.

Разумеется, юридически взрослый (дееспособный) человек может распоряжаться своей жизнью , но стоит заметить, что практика установления повышенного возрастного ценза для приобретения алкоголя в мире существует и это никак не связано с фундаментальными правами человека.Это связано с заботой о здоровье нации.

Министр здравоохранения Российской Федерации смертность от алкоголя в стране растёт. При этом, молодёжь является наиболее уязвимой группой, с одной стороны и наиболее важной для будущего страны, с другой.

«Если «свободный человек» свободно решает «угробить» своё здоровье, то и лечить себя он должен за свои собственные деньги, ресурсы общественного здравоохранения должны направляться в помощь «трезвым» больным» - вряд ли общество готово к такому жёсткому, циничному подходу.Но раз уж государство тратит народные деньги на лечение алкоголиков и наркоманов,спасает каждую жизнь, то оно вправе от имени и в интересах народа ограничивать оборот соответствующих товаров хотя бы в отношении наиболее уязвимого населения.

В главе второй Российской Конституции право приобретения алкоголя не упомянуто в качестве не подлежащего ограничению, поэтому может быть ограничено соответствующим федеральным законом. И такой закон представляется необходимым, тем более на фоне пандемии, поскольку доказано, что алкоголь снижает иммунитет.

Интересно, что для разоблачения и противодействия незаконным продажам спиртного лицам, которые моложе установленного возраста, в Канаде, например, на законных основаниях привлекают юных активистов в качестве «контрольных закупщиков». Этот опыт можно перенять.

Вячеслав Плахотнюк