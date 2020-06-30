Масштабные санитарные меры приняты на вологодских участках для голосования

«Таких масштабных санитарных мер на участках еще никогда не было. Голосовать безопасно, и это нужно сделать каждому, потому что поправки касаются очень важных сфер жизни нашего общества," - сделал заявление мэр Вологды Сергей Воропанов. - Например, одна из поправок касается поддержки государством волонтеров и некоммерческих организаций, которых с каждым днем становится все больше. Другая говорит о поддержке семей, создании достойных условий для воспитания и развития подрастающего поколения. В основной закон страны также вносятся поправки, связанные с поддержкой людей труда, гарантией социальных обязательств государства».

Сергей Воропанов проголосовал в школе №41.

Мэр Вологды проголосовал по поправкам в Конституцию РФ и проверил соблюдение мер безопасности на участках. Он побывал на участке №337 в школе №41. Кроме того, он принял участие в рейтинговом голосовании по проекту «Народный бюджет ТОС», в ходе которого вологжане выбирают инициативы для реализации в 2021 году.

И, конечно, мэр обратил на соблюдение санитарных мер безопасности на участках.

Как и планирвалось, при входе в здание избирателям измеряют температуру. Это делается с помощью бесконтактного термометра. Затем предлагается обработать руки санитайзером, а также выдают пакет с одноразовыми перчатками, маской и ручкой. При входе на участок напоминают о необходимости обработать подошвы с помощью специального коврика.

Все это прошел и Сергей Воропанов. Напомним, голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня.

Очереди на участках нет. У вологжан есть выбор, где голоссоватьФото: администрация города Вологды

По словам представителей участковой избирательной комиссии, активнее всего вологжане голосуют после 18.00, когда возвращаются с работы.

- У людей есть возможность проголосовать в любой день до 1 июля включительно, причем можно выбрать разные варианты голосования - на участке, на придомовой территории, на дому. Поэтому не возникает очередей, - рассказала член УИК №337 Елена Чурина.

Напомним, проголосовать на стационарных участках можно ежедневно с 8 до 20 до 1 июля включительно. Также голосование идет на 128 дворовых территориях, где пункты работают 29 июня с 16 до 20.00, а 30 июня – с 16 до 19.00. При себе необходимо иметь только паспорт.

Еще один удобный вариант голосования- на дому. Воспользоваться этой возможностью могут все желающие вологжане, для этого необходимо оставить заявку в своей участковой комиссии.

Уточнить адрес и телефон избирательного участка, точку для голосования во дворе, а также детальное расписание работы участков можно уточнить на официальном сайте Администрации города Вологды с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь» или по телефону городского call-центра: 8-800-302-16-17, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.