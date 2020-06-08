Экскурсии в Вологде от Альбины Сберегаевой продолжаются несмотря на карантин

Вологжанка Альбина Сберегаева второй раз стала победителем конкурсов проектов благотворительного фонда Владимира Потанина. И это не случайность. Благодаря ее экскурсиям сотни вологжан взглянули на свой город другими глазами. Нестандартный подход, легкая подача, походы в самые неожиданные места - все это позволило Альбине стать одним из известных и оригинальных экскурсоводов Вологды. Как она признается, за год работы появились экскурсанты, что принимают и понимают ее темы, стилистику речи. Согласитесь, что тема "Леонард да Винчи в Вологде" слишком смелая. Но... "Сколько раз проводила, никто не уходил!" За год для экскурсий было взято 30- тем - это о Сталине, и о Сологубе, о вьетнамцах и Кулацком поселке... Чем же занята Альбина, пока обычные экскурсии под запретом? Об этом и многом другом экскурсовод рассказала нашему корреспонденту.

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"Как я стала экскурсоводом..."

- Я с детства была стеснительным человеком. Боялась оказаться в центре внимания, сказать глупость. Когда приходилось отвечать у доски, проглатывала окончания, забывала слова. Но очень любила ходить на экскурсии. Смотрела на людей этой профессии с восторгом. Какой огромный объем знаний, какая грамотная речь и как интересно они рассказывают! Понимала, что такой мне никогда не быть.

В 2017 году я случайно попала на открытие выставки в Литературную резиденцию «Дом дяди Гиляя». Очень комфортно и интересно оказалось в этом кружевном деревянном домике с огромными окнами-глазами. Неожиданно легко познакомилась и начала общаться с руководителем резиденции - Еленой Волковой, с интересом стала наблюдать, как проводятся презентации, как проходят экскурсии, как собирается материал.

Однажды Елена Викторовна предложила встретить гостей перед мероприятием. Я привычно чуть не лишилась дара речи, но взяла себя в руки и... справилась. А через месяц уже провела первую экскурсию для гостей резиденции. «Говори, что помнишь, что самой интересно», - поддержали меня и вскоре доверили ведение экскурсий по всему дому. Куда подевались робость и неуверенность! Я просто о них забыла! И вскоре начала водить экскурсии не только в Доме, но и по городу.

Экскурсовод рассказывает - как продавали газеты. И реально их продает!

"Новая идея"

- Очень благодарна жюри и сотрудникам фонда Владимира Потанина за то, что в 2019 году стала победителем конкурса «Музейный волонтер». Это была очень важная для меня победа, после которой мне захотелось чего-то большого и нового. Случайно узнала, что в годы Великой Отечественной войны в мезонине Дома дяди Гиляя жила женщина с маленькими детьми. И я загорелась идей их найти. Работа в архиве, соцсети, плюс «сарафанное радио»... Откликнулась женщина. Именно её бабушка пятилетним ребёнком жила в Доме Гиляя - на Чернышевского, 15. Более того, она оказалась жива!

Самым сложным было расспрашивать эту женщину. Память о голодном времени, детских страхах... Я боясь растревожить Римму Сергеевну Смирнову воспоминаниями. Но она доверилась, потихоньку рассказала всю свою историю. Это было моё первое интервью... Но для меня история не закончилась. Захотелось, чтобы как можно больше людей узнали о семье Смирновых. Так из интервью получился сюжет, а из сюжета - пьеса для детей о маленькой девочке, которая одна в большом доме, до глубокой ночи ждёт маму с работы, а папу с войны.

Вместе с мужем мы нарисовали и вырезали персонажей-кукол, смастерили экран. Получился теневой театр, который мы устраиваем вечерами в том самом мезонине. Во время спектакля бьют старинные часы, звучат песни в исполнении великолепной Клавдии Шульженко, и зрители почему-то плачут.

Часто ли вы видаете экскурсоводов на Русском Севере вот в таком виде?

"В карантине не скучаю"

Сейчас на карантине не скучаю. С интересом работаю в своей группе "ВКонтакте". Провела опрос среди участников: лучше смотреть экскурсии в фото или видеоформате? Больше людей проголосовало за фото. Так что стала проводить фотоэкскурсии. Одна из самых больших и интересных - неделя фотопрогулок по Кулацкому посёлку. Это деревня-поселок в черте Вологды. Там всего три улицы. Кажется, а что там смотреть? Оказалось, интересная архитектура 1956-1959 годов, любопытные рассказы о жителях этого посёлка. Сейчас у нас в группе - недели печки. Вологда, конечно, город, но деревянный, деревенский. Вологжанам печки хорошо знакомы. Оказалось, что она не только греет, но и моет, лечит. Вологжане с удовольствием рассказывают про свои печные помывки. Прошу рассказывать про печников, легенды про чистую и нечистую силу, что живёт за печкой. Люди рассказывают, каково спать на печи, почему, судя по фильмам, там лежат дети и старики. О печной кулинарии спрашиваю. И нашим людям есть что рассказать. И это здорово!

Речь на этой экскурсии идет... Да, да, вы правильно догадались!

"Хожу одна"

На днях посетила сбор дома купца Ивана Немирова, что на пересечении улиц Чернышевского и Некрасова. В 1876 году дом был приобретен у очередного его хозяина, купца Ивана Немирова, Вологодским благотворительным обществом для размещения "убежища для детей", при котором вскоре было устроено ремесленное училище, расположившееся в соседнем доме. В январе 2019 году дому присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. " Все время этот дом был старым. Сейчас его реставрирует Владимир Новоселов. Я пошла туда на экскурсию, одна. Всё посмотрела, сфотографировала. Так как посторонним вход запрещён, поделилась увиденным в интернете. Главные выводы : если работы проводит Владимир Новоселов - это гарантия качества. Многие лица работающих уже знакомы по работе в Доме Дружинина, а значит, это опытные люди. Весь дом аккуратно разобран на бревна: "хорошие" и "гнильё". Все старинные элементы, декор, брёвна и прочее скрыты под навес, под пленку. Хотела бы покритиковать что-нибудь, но всё идеально. А дом удивительный. По словам Владимира Новоселова, был собран с душой: лес подобран определенного диаметра, все стыки проконопачены. Лес довольно крупный, для Вологды редкий: диаметр, в среднем, 35 см. В качестве уплотнителя и для утепления использован мох, а не лён, как в большинстве зданий начала века. Увы, в доме не сохранились печи - их разобрал предыдущий хозяин. Уже решено восстановить два балкона: их следы обнаружились после вскрытия обшивки на двух фасадах дома, выходящих на улицы Чернышевского и Некрасова.

На экскурсиях Альбины Сберегаевой побывали сотни вологжан.

"Планов много..."

Планов очень много. До конца карантина хватит и ещё останется. Все пишут, что скучают и ждут открытия. И я скучаю - подготовила около 20 новых экскурсий. Уверена, они помогут вологжанам больше и глубже знать историю Вологды. Кстати, за этот год много, что поменялось в моём отношении к экскурсиям.

Раньше делала для себя, теперь для людей. Это не громкие слова. Как приятно, что тема их интересует, что они сопереживают людям - героям рассказов. Экскурсия уже закончилась, а история ещё у них внутри живет. Это видно по лицам, по глазам, а вечером еще и в личку напишут. Так хорошо и так приятно, что мы на одной волне, что есть люди, кому интересен город.

НАША СПРАВКА: Вот только некоторые темы авторских экскурсий Альбины Сберегаевой. Вам интересно?

1. Трущобы Обуховской слободы и романтика полустанка (ул.Кирова- ул.Товарная)

2. Немецкая слобода в Вологде

3. Экскурсия для взрослых "Дама полусвета". Дома терпимости в Вологде"

4. Экскурсия в ветеринарную клинику. Уколы и настоящие скелеты

5."Спиритические опыты придворного артиста Сан-Мартино Де-Костроцца в Вологде"

6. С фонариком по темноте вокруг морга и старой больницы

7. Веселые приключения японского парня Такаки Кизиро в Вологде

8. Любовь в сумасшедшем доме. О любви Анатолия Луначарского и Анны Богдановой

9. Цыганский посёлок и настоящие пляски у цыган

10. Поиски кургана Аники-воина

Подготовила Ольга Кузнецова

Фото из архива Альбины Сберегаевой.