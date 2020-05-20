Беременная медсестра продолжала работать на обсервации в вологодской больнице и заразилась

"Комсомольская правда" писала о проблемах, с которыми столкнулись на обсервации закрытые вазе Торово ветераны. Это был первый очаг на Вологодчине. Проблема состояла в том, что им особо не объясняли - что происходит. они не чувствовали заботы и не понимали необходимости сидеть взаперти, когда уже пора ехать на дачи помидоры садить.

Сейчас в Вологде в лечебных учреждениях появились три очага. Самый крупный из них - в горбольнице №1, что на Советском проспекте. Там было закрыто на обсервацию 426 человек.

Главврач, находящийся снаружи, сообщает о том, что там все неплохо организовано. Однако у сидящих там то и дело сдают нервы.

Сайт портала "Города Во" публикует крик души 27-летней Ксении. Она - медик, сестра-анестезист реанимации первой городской. Кроме того, она беременная, но продолжала работу, несмотря на то, что в больнице обнаружена инфекция. Сейчас и ее тест оказался положительным. По ее мнению, если бы ее вместе с другими сотрудниками больницы после получения отрицательных результатов на коронавирус отправили на карантин домой, заражения можно было бы избежать.

Портал «Город Во» приводит текст сообщения Ксении "практически в авторском виде".

«Я просто в шоке над тем, что происходит! И куда с этим обращаться я тоже не знаю. Наверно все знают, что происходит в горбольнице № 1. И я считаю, что именно по их вине я оказалась ковид положительная. Меня держали трое суток в отделении беременную! Об этом знали изначально вся администрация и наш эпидемиолог, но никаких мер не предпринималось. Хотя должны были отпустить сразу утром 13 числа, как только было известно, что в нашей больнице положительные больные. Затем выяснилось, что на нашем отделении положительный врач , но мер так же не предпринималось», - пишет девушка.

13 мая всех пациентов и работающих в этом здании проверили на коронавирус, ей пришел отрицательный ответ. И... беременная женщина продолжала работать в зараженном отделении.

«Из защиты дали только респираторы и очки. Работу никто не отменял, новый персонал на работу не пускают, нас не выпускают . Работаем сутки через сутки, без нормального отдыха и сна. Моя мама позвонила везде, в здравоохранении Вологды сказали, что так как я контактная, меня выпускать из очага нельзя. В Москве, напротив, сказали быстрее забирать меня оттуда, так как я нахожусь в группе риска. И наконец в пятницу вечером мне предлагается изолироваться в гостиницу «Спутник».

Девушку перевезли из здания горбольницы в гостиницу. Там через два дня у нее появились клинические признаки коронавирусной инфекции. Ксению сначала перевезли в вологодский моногоспиталь, который выполняет функцию сортировки. Здесь ей поставили диагноз и, через сутки ее перевезли в моногоспиталь Череповца, где лечат больных Covid-19 со всей области.

Там ей пообещали обследования специалистом УЗИ и гинеколога. Но пока их не было. Девушка жалуется на скудное питание.

"Питание - кусок хлеба разрезанный как минимум на 6 частей! И пол стакана чая…"

Впрочем, на представленном фото - каша.

"Возможно , если бы меня вывели сразу, мне бы удалось избежать заражения. А теперь мне обещают просто какие-то таблетки от гипоксии плода, где справедливость? И вся обещанная медицинская помощь?», - недоумевает девушка- медик.

Как рассказала сама Ксения порталу «Город Во», у нее сохраняется высокая температура, присутствуют и остальные клинические симптомы коронавируса: «Жду результатов анализов и там уже будет назначено лечение»