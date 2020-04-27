В Вологде активно ремонтируются дворы

Ремонты дворов по проекту «Комфортная городская среда» стартовали в Вологде. Напомним, в федеральную программу «Комфортная городская среда» в 2020 году вошли 36 дворовых территорий в разных районах Вологды.

Один из подрядчиков – компания «Магистраль» - активно ведут работы по трем адресам: ул. Горького, д. 118, ул. Кирпичная, д. 3 и ул. Ярославская, д. 27а. Процесс находится под контролем Мэра Вологды Сергея Воропанова. Он лично выезжает на место.

В перечень работ во всех дворах входит замена асфальтового покрытия проездов, расширение парковок, замена тротуаров, поребриков. Немаловажно то, что проекты перед стартом работ в деталях обсуждались с жильцами домов. Так что где необходимо, были внесены корректировки в рамках смет.

«В 2020 году на эти цели выделено 200,6 млн рублей, большей частью это средства федерального бюджета, также предусмотрено областное и городское софинасирование. По большинству территорий используем комплексный подход, дворы делаем группами. Например, по соседству с этим двором будет отремонтировано еще 6 территорий: Горького, 116, 120А, Гоголя, 95, 97, 99, 101 Такой же принцип реализуется в районе улиц Ярославской, Машиностроительной, Некрасова, Челюскинцев, в Техническом переулке. Я также поставил задачу предварительно провести на включенных в список дворовых территориях ремонт коммуникаций, чтобы потом в результате аварии не вскрывать свежий асфальт», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, что в список на 2020 год вошли дворовые территории из списка участников программы «Комфортная городская среда», сформированного на основе заявок жителей. Очередность дворов в этом реестре зависит от полноты проектной документации и баллов, набранных каждой территорией. Контракты заключены с двумя подрядчиками – компаниями «Магистраль» и «Дорсервис».

Дворы, которые будет ремонтировать Магистраль

Ремонт большинства территорий стартует в мае-июне 2020 года. По поручению Мэра Вологды на всех этапах будет вестись комплексный контроль - городскими властями, технадзором, депутатами и жителями. По контрактам все работы по ремонту дворовых территории должны завершиться в середине октября.