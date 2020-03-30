Первым заболевшим на "Северстали" стал один из директоров

"Северсталь" подтвердила первый случай коронавируса у своего топ-менеджера. Сейчас в Череповце зафиксировано 14 случаев инфекции.

Как сообщала "Комсомолка" первый случай был диагностирован у сотрудника "Северстали". Сотрудник "Северстали" и его жена вернулись из-за границы, по некоторым данным, с Кубы. Они находились на обсервации в Торово, где находится база отдыха, приспособленная для помещения на карантин. Взятые пробы указали на инфицирование. Через пару дней, в пятницу, московский референс-центр подтвердила диагноз. Супруги были госпитализированы. На предприятии были приняты беспрецедентные меры безопасности.

"Пара приехала в Череповец из Москвы, у сотрудника это была командировка, - сообщала пресс-служба "Северстали. - Заболевших изолировали. Тех, кто с ними контактировал - тоже..." При этом уточнялось: "Пациент не контактировал напрямую с производственным персоналом".

В соцсетях появилась информация, что заболевшим является один из директоров "Северстали", а именно - директор по работе со строительными организациями Евгений Черняков. Сейчас эта информация убрана.

В Череповце введен карантин и дополнительные ограничительные мероприятия. Работают лишь аптеки, продовольственные магазины и предприятия жизнеобеспечения.

Школьники и студены отправлены на каникулы и дистанционное обучение, приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, аквапарков и парков, бассейнов, фитнес-центров.

МЧС и другие службы предупреждают: все, кто вернулся из-за границы, обязаны самоизолироваться на две недели. В противном случае им грозит суровое наказание.

Напомним, ПАО "Северсталь" - крупнейшая сталелитейная компания. Флагманское предприятие - "Череповецкий металлургический комбинат", находится в Вологодской области.